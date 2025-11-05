Víctor Hugo de la Cruz, regidor de Uruapan, sobrevivió al ataque contra Carlos Manzo, perpetrado por sujetos armados el sábado 1 de noviembre de 2025 en medio de las celebraciones por el Festival de las Velas.

Según recuerda el propio Víctor Hugo de la Cruz, el día del ataque escuchó una detonación que confundió con un cohete; al voltearse, recibió un impacto de bala y cayó al piso, por lo que no vio al atacante.

Derivado del atentado contra Carlos Manzo, el regidor Víctor Hugo de la Cruz resultó herido de bala en un costado, sin que estas heridas pusieran su vida en riesgo.

Víctor Hugo de la Cruz, regidor de Uruapan (Redes Sociales)

¿Quién es Víctor Hugo de la Cruz, regidor de Uruapan?

Víctor Hugo de la Cruz es un político y educador mexicano, quien se desempeñó como regidor de Uruapan bajo el gobierno del fallecido Carlos Manzo.

Como parte de sus funciones, Víctor Hugo encabeza las obras que realiza Guardia Ciudadana de Uruapan, las cuales tienen el objetivo de mejorar esa entidad de Michoacán.

En sus redes sociales, Víctor Hugo de la Cruz se describe asimismo como:

Activista

Luchador social

Animalista

¿Cuál es la edad de Víctor Hugo de la Cruz, regidor de Uruapan?

Víctor Hugo de la Cruz, regidor de Uruapan, es un joven político de menos de 35 años de edad.

¿Quién es la esposa de Víctor Hugo de la Cruz, regidor de Uruapan?

En sus redes sociales Víctor Hugo de la Cruz, regidor de Uruapan, aparece como “soltero”, por lo que no se conoce su situación sentimental.

Víctor Hugo de la Cruz, regidor de Uruapan (Redes Sociales)

¿Víctor Hugo de la Cruz, regidor de Uruapan, tiene hijos?

Al igual que Carlos Manzo, el regidor de Uruapan es padre de un menor de edad.

¿Qué estudió Víctor Hugo de la Cruz, regidor de Uruapan?

Víctor Hugo de la Cruz, regidor de Uruapan, es licenciado en Intervención Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

¿En qué ha trabajado Víctor Hugo de la Cruz, regidor de Uruapan?

Víctor Hugo de la Cruz ha tenido un papel destacado en la vida política de Uruapan, con puestos como:

Regidor de Uruapan

Regidor Desarrollo Urbano y Obras Públicas en Uruapan Gobierno Municipal

Enlace Legislativo de Carlos Manzo con el Movimiento del Sombrero

Víctor Hugo de la Cruz, regidor de Uruapan (Redes Sociales)

El regidor Víctor Hugo de la Cruz dijo que seguirá la causa iniciada por Carlos Manzo en Uruapan

El regidor de Uruapan, Víctor Hugo de la Cruz, quien también resultó herido de bala, lamentó que el país haya perdido a un héroe nacional a pesar de las múltiples llamadas de auxilio de Carlos Manzo.

“Estamos muy dolidos, muy enojados, muy sentidos con el gobierno federal que no escuchó los llamados de nuestro presidente que en más de una ocasión estuvo ahí haciendo estos reclamos ante la inseguridad que se vive en el país” Víctor Hugo de la Cruz

Aunque dijo temer represalias, el regidor de Uruapan adelantó que el Movimiento del Sombrero seguirá la lucha de Carlos Manzo, defendiendo que su municipio no se va a arrodillar ante la delincuencia.

“Claro que tenemos miedo, pero el miedo nos saca valor porque no podemos vivir agachados, nosotros vamos a luchar y seguir trabajando porque la voluntad del sombrero no muere con Carlos Manzo”, sentenció.

De igual manera, mencionó que el asesinato de Carlos Manzo ha despertado al tigre y ha unido a la ciudadanía a levantar la voz, aunque pidió que las protestas se hagan de forma pacífica.