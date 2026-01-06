El diputado local independiente Carlos Bautista Tafolla, dirigente del Movimiento del Sombrero, informó que estableció contacto con autoridades del Gobierno de Estados Unidos con el objetivo de solicitar cooperación en el esclarecimiento del homicidio ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Esto a más de dos meses del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el caso continúa sin una resolución definitiva y sigue generando cuestionamientos públicos sobre el avance de las investigaciones.

Caso Carlos Manzo: Bautista Tafolla confirma apoyo solicitado a Estados Unidos

El legislador dio a conocer este acercamiento a través de sus redes sociales, donde explicó que la intención es contribuir a la identificación de los responsables intelectuales del crimen y evitar que el caso quede impune. Bautista Tafolla aclaró que la gestión no contempla ningún tipo de intervención militar extranjera, sino mecanismos de intercambio de información y cooperación institucional entre ambos países.

En sus declaraciones, el diputado celebró haber logrado comunicación con autoridades estadounidenses y expresó su confianza en que el gobierno mexicano podrá dar con los responsables del asesinato, independientemente de su filiación política o criminal. Subrayó que su iniciativa busca agotar todas las vías posibles para que el caso no se cierre sin un esclarecimiento pleno.

Bautista Tafolla enfatizó que este contacto internacional no pretende sustituir el trabajo de las instituciones mexicanas, sino reforzar el seguimiento del caso mediante el acompañamiento externo. Consideró que la presión internacional y la cooperación pueden contribuir a mantener abiertas todas las líneas de investigación y a fortalecer la transparencia del proceso.

Carlos Manzo fue asesinado la tarde del sábado 1 de noviembre de 2025 en el centro de Uruapan, mientras participaba en actividades relacionadas con el Día de Muertos. Ese mismo día, dos personas fueron detenidas y uno de los agresores perdió la vida durante el ataque. Desde entonces, la Fiscalía General del Estado de Michoacán ha informado sobre diversas detenciones y ha vinculado el crimen con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, el caso ha estado marcado por cuestionamientos en torno a posibles omisiones en el esquema de seguridad del entonces alcalde, así como por inconsistencias señaladas en peritajes independientes difundidos en el debate público.

Hasta el 1 de enero de 2026, cuando se cumplieron dos meses del homicidio, un total de diez personas han sido detenidas por su presunta relación con el caso. Entre ellas se encuentra Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como presunto autor intelectual y recluido en el penal federal de El Altiplano, así como Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, identificado como presunto reclutador. También fueron arrestados siete policías municipales que fungían como escoltas de Manzo, además de una décima persona vinculada a un grupo de mensajería donde presuntamente se coordinó el ataque. Las autoridades han reiterado que las investigaciones permanecen abiertas y no se descartan nuevas detenciones.