El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, informó que en el operativo que permitió el hallazgo de un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, en la Sierra de Chihuahua, no participaron elementos extranjeros.

Detalló que la intervención fue realizada exclusivamente por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y del Ejército Mexicano, con la participación de aproximadamente 80 efectivos, divididos en partes iguales entre ambas corporaciones.

Asimismo, explicó que la presencia de instructores provenientes de Estados Unidos en la región correspondía a actividades distintas, relacionadas con capacitación en el uso de drones en una comunidad cercana.

Operativo en El Pinal se realizó solo con fuerzas mexicanas

El fiscal precisó que el operativo se extendió durante dos días, debido a las dimensiones del hallazgo y a las condiciones geográficas de la zona, lo que implicó traslados complejos.

Una vez asegurado el sitio, este fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Posteriormente, el director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, emprendió el regreso hacia la ciudad de Chihuahua en un convoy oficial.

Durante el trayecto, en la comunidad de Polanco, el funcionario coincidió con instructores vinculados a la Embajada de Estados Unidos, quienes solicitaron apoyo para trasladarse a la capital del estado.

Fiscalía de Chihuahua separa accidente de instructores y operativo

El fiscal explicó que, durante ese traslado, el vehículo en el que viajaban sufrió un accidente en una zona de difícil acceso, lo que derivó en la muerte de los ocupantes.

Subrayó que este hecho es independiente del operativo en El Pinal y reiteró que no hubo participación de agentes extranjeros en acciones de seguridad en el narcolaboratorio.

Finalmente, indicó que continúan los procesos de identificación de las víctimas con apoyo de autoridades consulares, y reiteró que las operaciones de seguridad en la entidad se realizan bajo principios de soberanía nacional, aunque se mantienen esquemas de colaboración internacional en otros ámbitos.