Leonardo Escobar Barrios, profesor de la Ibero Puebla, que fue encontrado con vida en Juárez, Nuevo León, tras 14 días desaparecido, habla por primera vez.

Mediante una conferencia de prensa, organizada por la institución académica que lo cobija, Leonardo Escobar Barrios culpa de su desaparición a la Guardia Nacional.

Maestro de la Ibero Puebla denuncia detención y golpes de la Guardia Nacional

Leonardo Escobar Barrios confirma haber sido encontrado en un anexo, centro de rehabilitación al que no ingresó por voluntad propia.

De acuerdo con el testimonio de Leonardo Escobar Barrios, el 31 de diciembre de 2025, estuvo en el aeropuerto de Monterrey, donde haría una escala de 3 horas.

Sin embargo, su recorrido se vio interrumpido porque fue detenido por la Guardia Nacional, quienes lo golpearon y lo alejaron del aeropuerto a fin de trasladarlo a una celda del municipio de Apodaca.

Esto no pudo comunicárselo a su familia ya que los federales le negaron ese derecho así como le quitaron sus pertenencias.

Leonardo Escobar Barrios (Ibero Puebla )

Tras tres días de encierro, recuperó su libertad por lo que, desorientado y sin sus pertenencias, regresó al aeropuerto, donde la policía no le permitió estar por lo que tuvo que vivir en la calle.

“Fui inadmitido en el aeropuerto de Monterrey por razones que no tengo conocimiento. Sin documentos. Estuve deambulando 4 días. Sin asistencia de la población civil. Fui orillado a vivir en situación de calle, me refugié en la maleza por varios días y noches” Leonardo Escobar Barrios

Maestro de la Ibero Puebla niega haber ingreso a un anexo por voluntad propia

De acuerdo con Leonardo Escobar Barrios, una patrulla de la clínica de rehabilitación a la que ingresó lo confundió con una persona en situación de calle. Lo rescató.

Leonardo Escobar Barrios estuvo diez días en la clínica ubicada en el municipio de Juárez. Debido a que estuvo inconsciente y experimentó mutismo, no se comunicó con su familia.

Una vez que recobró el conocimiento y se dio cuenta de su situación, armó un plan para recuperar su identidad e irse del lugar.

Afortunadamente gente de la clínica se enteró de su búsqueda y fue así como la Fiscalía del Estado de Nuevo León dio con su paradero.

Maestro de la Ibero acusa discriminación

Para Leonardo Escobar Barrios, de origen colombiano, su desaparición en Nuevo León pudo ser resultado de una discriminación por su nacionalidad.

“Creo que se trata de una condición discriminatoria. Los colombianos que visitamos México no tenemos necesidad de tramitar Visa, pero si tenemos necesidad de llenar un pre-registro migratorio en el cual proporcionamos todos nuestros datos. Estos datos mas allá de una situación de seguridad nos llevan a una inseguridad y de disciminarión ¿Por qué nosotros sí y las otras 18 nacionalidades, no?” Leonardo Escobar Barrios

Por lo que dejando claro que no está de acuerdo con el trato que le dieron, señala las irregularidades de su caso:

No hay registro de la detención en el municipio de Apodaca, lugar donde estuvo tres días.

Autoridades se han negado a facilitar videos de fechas previas y posteriores a su desaparición.

No le informaron y tampoco hicieron válidos sus derechos al momento y durante su detención.

La falta médica. Le impidieron acercarse al servicio médico de migración cuando regresó al aeropuerto una vez que recuperó su libertad.

Ingreso al anexo no fue voluntario como se ha dicho.

Finalmente, agradece a la Institución y al alumnado, así como a Fiscalías y embajadas por el apoyo a su búsqueda.