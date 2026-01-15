César Garza Arredondo es el alcalde de Apodaca, Nuevo León, para el periodo 2024-2027, una de las administraciones municipales más jóvenes del país.

Durante su gestión ha impulsado acciones en seguridad, movilidad e infraestructura urbana, rubros en los que ha reportado resultados relevantes, como la reducción de 35% en homicidios y 45% en robos, de acuerdo con su Informe de Gobierno 2025.

Con una trayectoria política iniciada a temprana edad y una sólida formación académica, César Garza Arredondo se ha posicionado como uno de los perfiles jóvenes con mayor visibilidad en la política municipal de Nuevo León.

¿Quién es César Garza Arredondo?

César Garza Arredondo fue electo alcalde de Apodaca representando a la coalición PAN-PRI-PRD. Es hijo del exalcalde César Garza Villarreal, aunque ha construido su propio camino dentro de la política local a través del activismo juvenil y la participación ciudadana.

Antes de asumir la presidencia municipal, destacó como dirigente local de la Red de Jóvenes por México y como impulsor de iniciativas comunitarias como Voluntarios Apodaca Contigo y Vecino Vigilante, enfocadas en la cohesión social y la seguridad barrial.

Durante su gestión como alcalde, ha priorizado la rehabilitación de vialidades estratégicas, entre ellas la avenida Manuel M. Diéguez y la avenida Jardines de la Primavera, en el sector Jardines de Monterrey, con el objetivo de mejorar la movilidad y la seguridad de peatones y automovilistas.

¿Qué edad tiene César Garza Arredondo?

César Garza Arredondo fue electo alcalde en 2024 con 26 años de edad. En 2026, cumple 28 años, consolidándose como uno de los presidentes municipales más jóvenes del país.

¿Quién es la esposa de César Garza Arredondo?

César Garza Arredondo está casado con Vianey Zambrano. La pareja contrajo matrimonio en agosto de 2024, en una ceremonia civil realizada en la Plaza Principal de Apodaca.

César Garza Arredondo, Alcalde de Apodaca, Nuevo León. (@Cesargarza_/Instagram)

¿Qué signo zodiacal es César Garza Arredondo?

César Garza Arredondo nació el 18 de abril, por lo que es Aries, signo asociado con liderazgo, energía y toma de decisiones.

¿César Garza Arredondo tiene hijos?

Hasta el momento, César Garza Arredondo y Vianey Zambrano no han informado públicamente que tengan hijos o estén en espera de alguno.

¿Qué estudió César Garza Arredondo?

César Garza Arredondo es licenciado en Derecho y en Economía por el Tecnológico de Monterrey, donde obtuvo mención honorífica en ambas carreras.

Además, cursó una maestría en Participación Ciudadana y Gobierno Abierto en la London School of Economics (LSE).

¿En qué ha trabajado César Garza Arredondo?

Además de su carrera política, César Garza Arredondo ha desarrollado actividades en el ámbito académico y social: