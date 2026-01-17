El profesor de la Ibero Puebla, Leonardo Escobar Barrios, fue encontrado con vida en Juárez, Nuevo León, tras 14 días desaparecido, confirmó la Fiscalía General de Justicia del estado.

Leonardo Escobar Barrios fue visto por última vez en el Aeropuerto de Monterrey el 2 de enero, presuntamente arrestado por la Guardia Nacional; sin embargo, reportaron que no había registro de la misma.

Caso Leonardo Escobar: encuentran con vida al profesor de la Ibero Puebla en Nuevo León

Acorde con lo señalado por la Fiscalía de Nuevo León, Leonardo Escobar Barrios fue hallado por las autoridades del estado y la federación, sin revelar su estado de salud o el lugar exacto.

De manera extraoficial se dio a conocer que el profesor Leonardo Escobar Barrios fue encontrado en un anexo de Juárez y lo habrían reportado otros internos del lugar.

Leonardo Escobar Barrios habría sido trasladado a la Fiscalía Especializada de Desaparecidos de Nuevo León para seguir con los protocolos correspondientes por su desaparición, tras ser detenido por la Guardia Nacional.

De momento, el profesor de la Universidad Iberoamericana de Puebla no se ha pronunciado. La Fiscalía de Nuevo León no agregó más, por lo que no se han dado a conocer los detalles del hallazgo.

Así como tampoco la versión de cómo terminó en Juárez, Nuevo León, a 20 kilómetros del Aeropuerto de Monterrey en donde fue visto por última vez previo a desaparecer.

Ibero Puebla celebra que su profesor, Leonardo Escobar Barrios, fue encontrado con vida

La Ibero Puebla celebró que su profesor, Leonardo Ariel Escobar Barrios fue localizado con vida en el municipio Juárez, Nuevo León, con la cita de la información de la fiscalía del estado.

Por otra parte, la Ibero Puebla agradeció a su comunidad universitaria así como a su sociedad civil y medios de comunicación su ayuda para localizar a Leonardo Escobar Barrios.

Igualmente, la institución mencionó que está a la espera de recibir más información sobre su profesor, como su estado de salud y las condiciones en las que fue localizado.

Aunado a la información sobre la continuación de las investigaciones, no mencionadas por la Fiscalía de Nuevo León.