Para Leonardo Escobar, su prioridad es recuperarse física y mentalmente. Posteriormente retomará sus actividades en Ibero Puebla, institución que lo ha cobijado y que hoy le brinda su apoyo tras lo ocurrido.

La Universidad Iberoamericana de Puebla es la primera interesada en que se esclarezcan los hechos y deslindar responsabilidades en relación a la desaparición de Leonardo Escobar.

El profesor originario de Colombia quien fue hallado en un anexo de Juárez a 14 días de haber sido reportado como desaparecido.

Ibero Puebla exige justicia tras denuncias de Leonardo Escobar

A través de un comunicado, Ibero Puebla agradece al alumnado, a la sociedad civil y a las autoridades que colaboraron para dar con el paradero de Leonardo Escobar.

Así como subrayan y aplauden la importancia de la movilización social y la presión mediática para su búsqueda y localización, en un contexto de más de 130 mil personas desaparecidas en el país.

Y sin más, hacen públicas sus peticiones a las autoridades:

Seguimiento del caso. Recordando que “la localización con vida no es sinónimo de justicia”, piden que las autoridades esclarezcan hechos y deslinden responsabilidades

Aclaración de inconsistencias desde la desaparición. Autoridades del municipio de Apodaca y de la Guardia Nacional, no han aclarado inconsistencias identificadas, lo que permite la estigmatización y criminalización hacia Leonardo Escobar

Evitar la filtración de información y registros audiovisuales que revictimicen o criminalicen al profesor

Garantizar derechos humanos con independencia de nacionalidad, etnicidad, situación económica, religión, sexo, orientación sexual y cualquier otra condición social

Todo esto para que con hechos se llegue a la verdad y no por medio de rumores y narrativas.

Comunicado de la Ibero Puebla alrededor de la desaparición de Leonardo Escobar (@azucenau / X)

Leonardo Escobar fue golpeado por La Guardia Nacional

El comunicado de Ibero Puebla se deriva del testimonio de Leonardo Escobar, quien dice haber sido detenido y golpeado por elementos de la Guardia Nacional sin motivo alguno.

De acuerdo con Leonardo Escobar, a su paso por el aeropuerto de Monterrey, elementos de la Guardia Nacional lo detuvieron, lo golpearon y lo trasladaron a una prisión en el municipio de Apodaca.

En aquel lugar, donde pasó 3 días, no se le permitió ponerse en contacto con sus familiares , además de que lo despojaron de sus pertenencias.

Una vez que recuperó su libertad, regresó al aeropuerto, pero no le permitieron el paso. Vivió en situación de calle hasta que una patrulla del anexo donde estuvo, “lo rescató”.