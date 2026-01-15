Raful Zacarías Ezzat es un ingeniero aeronáutico mexicano con más de 20 años de experiencia en el sector aeroportuario. Desde 2006 forma parte del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), donde ha ocupado diversos cargos estratégicos, consolidándose como uno de los perfiles técnicos con mayor trayectoria dentro de la operación aeroportuaria en México.

¿Quién es Raful Zacarías Ezzat?

Raful Zacarías Ezzat asumió el cargo de Director de Operación Aeroportuaria de OMA en agosto de 2025, en sustitución de Enrique Navarro, quien concluyó una trayectoria de más de 21 años dentro del grupo aeroportuario.

Antes de su nombramiento, Zacarías Ezzat estuvo al frente de la administración del Aeropuerto Internacional de Monterrey, una de las terminales aéreas más importantes del país y clave en el crecimiento del tráfico aéreo y la conectividad del norte de México durante 2025.

A lo largo de su carrera, ha liderado procesos de expansión, modernización operativa y fortalecimiento de estándares de seguridad, contribuyendo al posicionamiento de OMA como uno de los principales operadores aeroportuarios del país.

¿Qué edad tiene Raful Zacarías Ezzat?

No se cuenta con información oficial sobre la fecha de nacimiento de Raful Zacarías Ezzat; sin embargo, su trayectoria profesional destaca por más de dos décadas de experiencia en el sector aeroportuario.

¿Quién es la esposa de Raful Zacarías Ezzat?

Raful Zacarías Ezzat mantiene un perfil reservado respecto a su vida personal y no ha hecho declaraciones públicas sobre su situación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Raful Zacarías Ezzat?

Al no existir información pública sobre su fecha de nacimiento, no se puede determinar su signo zodiacal.

¿Raful Zacarías Ezzat tiene hijos?

Hasta el momento, Raful Zacarías Ezzat no ha hecho pública información relacionada con hijos o vida familiar, manteniendo su atención en su carrera profesional dentro del sector aeroportuario.

¿Qué estudió Raful Zacarías Ezzat?

Raful Zacarías Ezzat cuenta con una sólida formación académica:

Ingeniero Aeronáutico, con especialidad en Sistemas Aeroportuarios, por el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Maestría en Administración de Negocios, con especialidad en Finanzas, por la Universidad Tecmilenio.

¿En qué ha trabajado Raful Zacarías Ezzat?

Raful Zacarías Ezzat ha desarrollado su carrera principalmente en el sector aeroportuario, destacando los siguientes cargos: