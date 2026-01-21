La Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado en el que niega que la Guardia Nacional causara agresiones a Leonardo Escobar, profesor de la Ibero Puebla, ante su denuncia.

Acorde con el profesor Leonardo Escobar, la Guardia Nacional lo habría detenido arbitrariamente el 31 de diciembre en Nuevo León, además de que lo habrían golpeado y encerrado durante tres días.

Guardia Nacional niega agresiones a Leonardo Escobar, profesor de la Ibero Puebla

Referente a lo ocurrido con el profesor de la Ibero Puebla, la Guardia Nacional dio su versión de los hechos y asegura que Leonardo Escobar fue detenido por una presunta actitud agresiva.

Esto ante una denunciada del Instituto Nacional de Migración, acorde con lo señalado en el comunicado, ya que Leonardo Escobar estaba alterando el orden público y negándose a acatar indicaciones.

Comunicado de la Guardia Nacional sobre caso Leonardo Escobar (Especial)

Por lo que fue detenido en el Aeropuerto Internacional del Norte en Apodaca por la Guardia Nacional, y se procedió con la detención con base en el artículo 9 de la ley de la dependencia.

La Guardia Nacional puso a disposición a Leonard Escobar ante el juez cívico en el Centro de Justicia de Apodaca; sin embargo, no mencionan la razón por la cual la Ibero Puebla no encontró su ficha de detención.

La Guardia Nacional confirmó que Leonardo Escobar estuvo detenido 36 horas por falta administrativa, mientras que la evaluación médica en el centro no detectó ningún tipo de fractura corporal.

Leonardo Escobar: Fiscalía de Nuevo León descartó encontrar fracturas tras localizar con vida al profesor

La Guardia Nacional también apunta que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León descartó encontrar fracturas en Leonardo Escobar tras ser evaluado médicamente después de ser localizado con vida.

Esto lo habría confirmado el fiscal de Nuevo León, Javier Flores, quien explicó que el médico legista de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas no detectó las lesiones denunciadas.

Agregó que en la carpeta de investigación no existe un dictamen previo con dichas lesiones, aunque no especificó lo que dice el examen realizado en Apodaca durante su detención.

Todos los dictámenes ya habrían sido entregados a la Fiscalía General de la República de Nuevo León y continúa la investigación sobre la participación de la policía municipal de Apodaca.