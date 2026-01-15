El nombre de Leonardo Escobar, profesor colombiano de Ibero Puebla, cobró relevancia pública a partir del 2 de enero de 2026, cuando fue reportado como desaparecido en el estado de Nuevo León.

De acuerdo con la familia de Leonardo Escobar, el profesor fue detenido el 31 de diciembre por autoridades federales y municipales al interior del Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, en Monterrey.

Dos días después, la familia perdió toda comunicación con Leonardo Escobar, lo que ha generado preocupación en la comunidad académica y ha motivado movilizaciones para localizarlo con vida.

Leonardo Ariel Escobar Barrios, profesor colombiano desaparecido (Especial)

¿Quién es Leonardo Escobar?

Leonardo Escobar es un profesor universitario de origen colombiano vinculado a la Universidad Iberoamericana Puebla, donde se desempeña como docente e investigador.

Cuenta con una sólida formación académica, pues Leonardo Escobar es doctor en Humanidades, además de haber cursado estudios de maestría enfocados en arte y literatura latinoamericana.

Su trabajo ha girado a la producción intelectual y se ha centrado en el análisis de la literatura contemporánea, de docencia e investigación en la Universidad Iberoamericana Puebla.

Sin embargo, su vida académica fue abruptamente interrumpida cuando regresaba de sus vacaciones en Nuevo León, estado en el que se reportó su desaparición, en extrañas circunstancias, desde el 2 de enero de 2026.

¿Cuántos años tiene Leonardo Escobar?

Leonardo Escobar tendría 42 años de edad al momento de haber sido presuntamente detenido en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, en Monterrey.

¿Quién es la esposa de Leonardo Escobar?

Leonardo Escobar solía publicar su vida cotidiana en redes sociales, pero nunca hizo mención de tener pareja o hijos.

Leonardo Ariel Escobar, profesor colombiano de la Ibero Puebla (Especial)

¿Qué estudió Leonardo Escobar?

Leonardo Escobar tiene estudios avanzados en humanidades y literatura, así como formación como doctor en Humanidades con especialidad en Literatura Hispanoamericana.

Además, cursó una maestría en Estudios de Arte y Literatura y fue becario del sistema Conacyt en México y del Ibero-Amerikanisches Institut, en Berlín, durante el 2019.

¿En qué ha trabajado Leonardo Escobar?

Leonardo Escobar se ha desempeñado como académico universitario e investigador, con una trayectoria centrada en la enseñanza, la investigación y la publicación de artículos.

Algunos de sus artículos, de acuerdo con el sitio “Academia”, son los siguientes:

Tensiones entre el archivo de escritor físico y el digital: hacia una aproximación teórica

El archivo de escritor y sus implicaciones en la noción de autor en Roberto Bolaño y Gabriel García Márquez

Más allá del boom Antecedentes del nuevo entorno de creación literaria en Latinoamérica

Perro come perro, ¿una película sin política?

Al momento de su desaparición, Luis Escobar se encontraba de vacaciones de su empleo como profesor universitario en la Ibero Puebla.

Leonardo Escobar (Redes sociales)

Leonardo Escobar habría sido detenido en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo

La familia de Leonardo Escobar denunció, que, desde el 2 de enero de 2026, perdió toda comunicación con el profesor, luego de que presuntamente fuera detenido en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Según han dicho sus familiares, las autoridades federales, del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, así como de la Policía Municipal de Apodaca, lo detuvieron al interior de las instalaciones aeroportuarias.

Sin embargo, no existe ningún reporte en el Registro Nacional de Detenciones que dé cuenta de la detención o liberación de Leonardo Ariel Escobar Barrios, además de que tampoco se conocen los motivos de la supuesta detención.

Por estos hechos, se esperará la presencia de alumnos, trabajadores y civiles en el Ágora de la Ibero Puebla a las 9:30 horas del viernes 16 de enero de 2026 para exigir la localización con vida de Leonardo Escobar.