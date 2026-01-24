Familia de Erick Omar denuncia impunidad tras su muerte por agresión de policías de CDMX

A poco más de dos meses de la muerte de Erick Omar ocurrida luego de una supuesta golpiza por policías en el barrio de La Merced (CDMX), su familia ha denunciado impunidad y obstáculos en el proceso.

En entrevista para medios, los familiares acusan que las autoridades han recurrido a diversas medidas para evitar enjuiciar a los policías, a través de reclasificación de delitos, audiencias sin aviso y abogados ausentes.

El hecho más grave ocurrió en la segunda audiencia celebrada el 23 de enero, cuando la muerte de Erick Omar fue reclasificada de homicidio calificado a abuso de autoridad, lo que baja drásticamente la gravedad jurídica.

Familiares denuncian intimidación de policías tras muerte de Erick Omar

Además de impunidad, la familia de Erick Omar ha denunciado intimidaciones en sus propios hogares por parte de uniformados, situación que los ha obligado a cambiar de domicilio.

Familiares y amigos de Erick Omar exigieron justicia (Redes)

Una tía del joven señaló que en más ocasión, policías tocaron su puerta sin justificación aparente ; “sí tengo miedo la verdad, de que me vayan a matar como a mi sobrino, me tuve que mudar”, dijo.

Sobre la reclasificación del delito, la familia de Erick Omar denunció que no se trató de un abuso de autoridad, pues alegan que el joven fue robado, torturado y finalmente asesinado por los policías de CDMX.

Entre otras irregularidades, también denuncian que nunca les fueron entregadas las pertenencias de Erick Omar: “No sabemos qué pasó con la ropa, si la quemaron o desparecieron”.

¿Qué le pasó a Erick Omar? Policías lo habrían asesinado

La muerte de Erick Omar, de 21 años de edad, ocurrió cuando el joven salió a pasear a su perro la noche del 4 de noviembre; dos días después, fue hallado muerto en la vía pública.

El hecho generó gran indignación en la ciudadanía, pues videos evidenciaron los múltiples golpes a los que fue sometido Erick Omar, quien aún contaba con vida al momento de ser subido a la patrulla con placa MX-428D-4.

Sobre este caso, la SSC dijo en un principio que “tres policías fueron detenidos y el Director del sector encargado de la supervisión de los elementos fue cesado del cargo”, precisando que “las investigaciones continúan”.