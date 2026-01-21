Familiares, amigos y colectivos han pedido que se investigue la muerte de Chris Hernán, de 26 años de edad, ocurrida mientras se encontraba bajo custodia de una cárcel municipal de Torreón, en Coahuila.

Según versiones de testigos y familiares, el joven salió a festejar su cumpleaños el domingo 19 de enero en un bar de Torreón, llamado Mr Rabbit, junto con un grupo de amigos.

Sin embargo, al no poder pagar la cuenta, personal del bar solicitó la intervención de autoridades —mismas que lo aprisionaron— a pesar de que Chris Hernán y sus amigos dejaron objetos personales como garantía.

Chris Hernán murió por golpes en el cráneo cuando se encontraba bajo custodia municipal en Torreón

Luego de que autoridades detuvieran a Chris Hernán, se informó que el joven fue trasladado al Centro de Justicia Municipal de Torreón para aclarar la situación en el bar Mr Rabbit.

Por razones que aún no han sido aclaradas, el joven fue llevado por la Cruz Roja al Hospital General de Torreón tras presentar lesiones severas, principalmente en la zona del cráneo, según denunció su familia.

Chris Hernán salió ileso del bar, asegura el Sol de Mexico (Redes Sociales)

Aunque versiones señalan que Chris Hernán fue golpeado dentro del mismo establecimiento por guardias de seguridad, videos obtenidos por El Sol de México demuestran que el joven habría salido ileso.

Momentos después de su detención, la Fiscalía General de Coahuila confirmó la muerte de Chris Hernán durante la madrugada del martes 20 de enero en las instalaciones del Hospital General de Torreón.

Asimismo, informó que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) —junto a otras corporaciones— investigan los hechos, mientras se espera el resultado de la necropsia de ley.