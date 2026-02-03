Un motociclista murió atropellado por un camión de la Guardia Nacional.

Los hechos ocurrieron en la Av. López Portillo, colonia Guadalupe Victoria, en Ecatepec, Estado de México.

Reportan muerte de motociclista arrollado por camión de la Guardia Nacional

Este 3 de febrero se reportó la muerte de un motociclista, quien fue atropellado por un camión de la Guardia Nacional que invadió el carril habilitado para el Mexibús.

Vía redes sociales se difundió un video que captó el momento exacto del accidente, donde un motociclista y su acompañante fueron arrollados.

Luego del incidente, el camión de la Guardia Nacional se detuvo en el lugar de los hechos.

Motociclista muere atropellado por camión de la Guardia Nacional (Captura de video)

Noticia en desarrollo. En breve más información...