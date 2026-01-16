Desde el 2 de enero se desconoce el paradero de Leonardo Ariel Escobar Barrios, un profesor de la Universidad Iberoamericana que desapareció tras ser detenido por la Guardia Nacional en Monterrey.

Un supuesto problema por “falta administrativa” se llevó a Leonardo Ariel Escobar Barrios, pero aunque lo pusieron en libertad, este se encuentra desaparecido.

Acusan desaparición de Leonardo Ariel Escobar Barrios luego de que la Guardia Nacional lo detuvo

El 31 de diciembre en el aeropuerto de Monterrey, Leonardo Ariel Escobar Barrios, un profesor de la Ibero fue detenido con el argumento de “falta administrativa”, pero tras ello se encuentra desaparecido.

En una entrevista de Edna Juárez, coordinadora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) con Azucena Uresti, compartió que la desaparición del profesor sucedió luego de que la Guardia Nacional lo detuvo.

“El 31 de diciembre fue detenido en Monterrey por la Guardia Nacional y después puesto a disposición a autoridades del municipio de Apodaca (...) El motivo [de la detención] fue por alteración al orden”. Edna Juárez, coordinadora de ciudadanos en apoyo a los Derechos Humanos.

Según lo narrado por la propia familia del profesor, este se comunicó el 2 de enero para decirles que ya lo habían dejado libre y buscaría un vuelo para ir a Puebla, la ciudad donde radicaba.

Sin embargo, luego de esta llamada la familia no volvió a saber nada de Leonardo Ariel Escobar Barrios.

Ficha de desaparición de Leonardo Ariel Escobar Barrios. (@ComisionNacionalDeBusqueda)

Por otra parte, Juárez asegura que en los registros oficiales no está la salida ni la detención de Leonardo Ariel Escobar Barrios en el Cereso de Apodaca, pidiendo que autoridades esclarezcan qué pasó luego de que la Guardia Nacional lo detuvo y tras entregarlo a autoridades en Apodaca.

“No hay registro de su detención, ni cuando entra, ni cuando sale entonces tampoco hay certeza de que lo hayan puesto en libertad (...) La Guardia Nacional y autoridades en Apodaca nos dijeron que sí estuvo detenido (...) Estuvo detenido más de 36 horas que es el tiempo por la falta administrativa”. Edna Juárez, coordinadora de ciudadanos en apoyo a los Derechos Humanos.

Ante la desaparición de Leonardo Ariel Escobar Barrios que tiene nacionalidad colombiana, en Puebla se alista una movilización hoy 16 de enero para que aparezca con vida.

Asimismo, la Ibero y el Sistema Universitario Jesuita (SUJ) se pronunciaron sobre la desaparición del profesor exhortando “información clara” para saber su paradero y “establecer las responsabilidades de las autoridades”.

Leonardo Ariel Escobar Barrios sí habría sido visto con señales de tortura

Tras la desaparición de Leonardo Ariel Escobar Barrios, Edna Juárez compartió que están en investigaciones y que personas de Apodaca creen haberlo visto después del 2 de enero.

Juárez señaló que algunas personas en Apodaca señalaron haber visto al profesor a los alrededor y que esté parecía desorientado y visiblemente herido.

Ante ello, Juárez dijo creer que posiblemente en su detención, Leonardo Ariel Escobar Barrios pudo haber sido víctima de tortura aunque no mencionó detalles en la comunicación que tuvo con su familia.