La Universidad Ibero Puebla alzó la voz para localizar con vida a Leonardo Ariel Escobar Barrios, profesor colombiano que se encuentra desaparecido desde el pasado 2 de enero de 2026 en Monterrey, Nuevo León.

“Desde el SUJ, exigimos la presentación inmediata y con vida del Dr. Leonardo Ariel Escobar Barrios, así como información clara y verificable que permita conocer su paradero y establecer las responsabilidades de las autoridades”. Universidad Ibero Puebla

Leonardo Ariel Escobar Barrios, profesor colombiano desaparecido (Especial)

Según denuncian autoridades universitarias, las circunstancias en las que desapareció Leonardo Ariel Escobar Barrios han sido inconsistentes y con falta de claridad por parte del gobierno estatal.

La ficha de búsqueda de Leonardo Ariel Escobar Barrios indica que el profesor tiene 42 años y mide 1.75 metros, sin que hasta ahora se conozca como vestía al momento de desaparecer.

Leonardo Ariel Escobar Barrios habría sido detenido en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo

La familia de Leonardo Ariel Escobar Barrios denunció que desde el 2 de enero perdió comunicación con el profesor, luego de que presuntamente fuera detenido en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, en Monterrey.

Los hechos habrían sucedido el 31 de diciembre de 2025 al interior de esas instalaciones, con la participación de autoridades federales, del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, así como de la Policía Municipal.

Sin embargo, no se cuenta con ningún reporte en el Registro Nacional de Detenciones en el que consten su detención o liberación de Leonardo Ariel Escobar Barrios.

El profesor dejó de tener comunicación con su familia el 2 de enero por la mañana y, a partir de ese momento, no ha vuelto a conocerse su paradero ni los motivos de su supuesta detención.