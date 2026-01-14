La Universidad Ibero Puebla convocó a una marcha para exigir la localización con vida de Leonardo Escobar, el profesor colombiano que desapareció en Monterrey, Nuevo León, el viernes 2 de enero de 2026.

Ibero Puebla convoca a marcha para exigir la localización de Leonardo Escobar (Ibero Puebla)

La movilización para exigir la presentación con vida de Leonardo Escobar se llevará a cabo el viernes 16 de enero a las 9:30 horas, partiendo desde el Ágora de la Ibero Puebla.

Esta marcha, señaló la Ibero Puebla, es una forma significativa de acompañar y exigir de manera colectiva frente a una situación que “demanda verdad y justicia en un contexto nacional”.

Ibero Puebla denuncia inconsistencias en la desaparición de Leonardo Escobar

En punto de las 9:30 horas del viernes 16 de enero de 2026, se espera la presencia de alumnos, trabajadores y civiles en el Ágora de la Ibero Puebla para exigir la localización de Leonardo Escobar.

Según ha denunciado la Ibero Puebla, las circunstancias en las que desapareció Leonardo Escobar han sido inconsistentes y con falta de claridad por parte de las autoridades de Apodaca.

Familiares de Leonardo Escobar declararon haber perdido comunicación con el profesor desde el 2 de enero, luego de que presuntamente fuera detenido en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, en Monterrey.

Los hechos habrían sucedido el 31 de diciembre con la participación de autoridades federales, del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, así como de la Policía Municipal de Apodaca.

Sin embargo, no se conocen los motivos detrás de la presunta detención ni se cuenta con algún reporte en el Registro Nacional de Detenciones en el que consten la detención o liberación de Leonardo Escobar.