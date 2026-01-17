Alejandro Guevara Sanginés, rector de la Ibero Puebla, denunció que hay diversas contradicciones en el caso del profesor Leonardo Ariel Escobar Barrios en Nuevo León el pasado 2 de enero.

Acorde con lo narrado por el mismo rector, Leonardo Ariel Escobar Barrios viajó desde Colombia a Puebla con escala en Nuevo León, en donde pasó 14 días desaparecido.

Rector de la Ibero Puebla denuncia contradicciones en caso Leonardo Ariel Escobar Barrios

Previo al hallazgo de Leonardo Escobar Barrios con vida, el rector de la Ibero Puebla reveló a Pamela Cerdeira que existen diversas contradicciones que persisten posterior a encontrarlo en Juárez.

Una de ellas, tal como apuntó, derivó de las declaraciones de un coordinador del Instituto Nacional de Migración, quien afirmó que Leonardo Escobar Barrios pasó todos los filtros migratorios.

Caso Leonardo Escobar Barrios: rector de la Ibero Puebla denunció contradicciones (Ibero Puebla)

Sin embargo, el secretario de Seguridad de Apodaca confirmó al rector de la Ibero Puebla que fue detenido por la Guardia Nacional y liberado tras 32 horas debido a un altercado en los filtros migratorios.

Tras esto, el rector de la Ibero Puebla señaló que solicitó las imágenes del Aeropuerto de Monterrey e información de la detención y liberación de Leonardo Escobar, las cuales no existen.

El profesor Leonardo Ariel Escobar Barrios fue localizado con vida posterior a la entrevista; sin embargo, la Fiscalía de Nuevo León no dio detalles sobre el lugar o condiciones del hallazgo.

Leonardo Escobar Barrios fue visto en los alrededores del Aeropuerto de Monterrey, según testigos

Este viernes 16 de enero y tras movilización de la Ibero Puebla y sociedad civil, dio inicio un mega operativo en las inmediaciones del Aeropuerto de Monterrey, tal como informaron las autoridades de Nuevo León.

Ya que como mencionó el rector de la Ibero Puebla, existía la hipótesis de que Leonardo Escobar Barrios se encontraba en los alrededor del aeropuerto debido a que habría sido visto.

Tal como narró a MVS Noticias, varios ciudadanos habrían reportado que vieron a Leonardo Escobar Barrios cerca del Aeropuerto de Monterrey; sin embargo, fue encontrado en el municipio de Juárez.