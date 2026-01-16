El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que autoridades federales y estatales colaboran en la investigación por la desaparición de Leonardo Ariel Escobar Barrios en Nuevo León.

El profesor de la Universidad Iberoamericana fue visto por última vez en Apodaca tras obtener su libertad, y cámaras de seguridad lo captaron desorientado, lo que ha generado exigencias de información clara sobre su paradero.

En la conferencia del 16 de enero de 2026, Omar García Harfuch dijo estar enterado de esa desaparición donde se pide a las autoridades de Nuevo León dar “información clara” sobre el maestro.

Ante ello aseguró que hay trabajo en conjunto para saber cuál es el paradero del profesor colombiano de la Ibero con sede en Puebla por lo que también ofrecerán una conferencia de prensa al respecto.

La asociación civil de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, ha señalado que aunque Leonardo Ariel Escobar Barrios fue ingresado al Cereso de Apodaca no existe reporte ni de su detención y tampoco del día que fue puesto en libertad. Esto además de otras acciones que no están bien claras por la Guardia Nacional.

Leonardo Ariel Escobar Barrios se comunicó con su familia el 2 de enero de 2026 asegurando que ya le habían dado su libertad

Harfuch adelantó que alguna de la información que tienen es que “se vio deambulando por la zona” y “lo vieron un poco desorientado” según se puede ver en las cámaras de seguridad.