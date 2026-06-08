La Secretaría de Educación Pública (SEP) suspende clases en 130 municipios de Puebla por la tormenta tropical Boris tras pronóstico de lluvias intensas en diversas regiones del estado.

Puebla suspende clases del lunes 8 de junio y el martes 9 de junio por Boris en:

Sierra norte

Sierra Negra

Valle Serdán

Sierra Nororiental

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Desastres recomendó la suspensión de actividades escolares para salvaguardar la integridad de la comunidad educativa de Puebla.

Suspenden clases en 130 municipio de Puebla por Boris

Gobierno de Puebla compartió un comunicado el lunes 8 de junio para confirmar la suspensión de clases en el turno vespertino y ambos turnos el martes 9 de junio, debido a la tormenta tropical Boris.

Autoridades educativas solicitan a madres, padres o tutores tomar las precauciones necesarias para salvaguardar la integridad de los estudiantes del nivel básico.

Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (Gobierno de Puebla )

Estos son los 130 municipios que suspenderán clases en Puebla

La SEP determinó suspender clases en regiones de Puebla según las zonas más afectadas por Boris:

Sierra Norte:

Ahuacatlán

Ahuazotepec

Amixtlán

Aquixtla

Camocuautla

Coatepec,

Chiconcuautla

Chignahuapan

Cuautempan

Francisco Z. Mena

Hermenegildo Galeana

Honey

Huauchinango

Huitzilan de Serdán

Ixtacamaxtitlán

Jalpan

Jopala

Juan Galindo

Naupan

Pahuatlán

Pantepec

San Felipe Tepatlán

Tepango de Rodríguez

Tepetzintla

Tetela de Ocampo

Tlacuilotepec

Tlaola

Tlapacoya

Tlaxco

Venustiano Carranza

Xicotepec

Xochiapulco

Xochitlán de Vicente Suárez

Zacatlán

Zapotitlán de Méndez

Zautla

Zihuateutla

Zongozotla

Sierra Negra:

Ajalpan

Altepexi

Atexcal

Caltepec

Chapulco

Coxcatlán

Coyomeapan

Coyotepec

Eloxochitlán

Ixcaquixtla

Juan N. Méndez

Molcaxac

Nicolás Bravo

San Antonio Cañada

San Gabriel Chilac

San José Miahuatlán

San Sebastián Tlacotepec

Santiago Miahuatlán

Tehuacán

Tepanco de López

Tlacotepec de Benito Juárez

Vicente Guerrero

Xochitlán Todos Santos

Zapotitlán

Zinacatepec

Zoquitlán

Valle Serdán:

Acatzingo

Aljojuca

Atoyatempa

Atzitzintla

Cañada Morelos

Chalchicomula de Sesma

Chichiquila

Chilchotla

Cuapiaxtla de Madero

Cuyoaco

Esperanza

General Felipe Ángeles

Guadalupe Victoria

Huitziltepec

Lafragua

Libres

Los Reyes de Juárez

Mazapiltepec de Juárez

Mixtla

Nopalucan

Ocotepec

Oriental

Palmar de Bravo

Quecholac

Quimixtlán

Rafael Lara Grajales

San José Chiapa

San Juan Atenco

San Nicolás Buenos Aires

San Salvador el Seco

San Salvador Huixcolotla

Santo Tomás Hueyotlipan

Soltepec

Tecamachalco

Tepeaca

Tepeyahualco

Tepeyahualco de Cuauhtémoc

Tlachichuca

Tlalnepantla

Tochtepec

Xiutetelco

Yehualtepec

Sierra Nororiental:

Acateno

Atempan

Atlequizayan

Ayotoxco de Guerrero

Caxhuacan

Chignautla

Cuetzalan del Progreso

Huehuetla

Hueyapan

Hueytamalco

Hueytlalpan

Ixtepec

Jonotla

Nauzontla

Olintla

Tenampulco

Teteles de Ávila Castillo

Teziutlán

Tlatlauquitepec

Tuzamapan de Galeana

Yaonáhuac

Zacapoaxtla

Zaragoza

Zoquiapan