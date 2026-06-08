La Secretaría de Educación Pública (SEP) suspende clases en 130 municipios de Puebla por la tormenta tropical Boris tras pronóstico de lluvias intensas en diversas regiones del estado.
Puebla suspende clases del lunes 8 de junio y el martes 9 de junio por Boris en:
- Sierra norte
- Sierra Negra
- Valle Serdán
- Sierra Nororiental
La Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Desastres recomendó la suspensión de actividades escolares para salvaguardar la integridad de la comunidad educativa de Puebla.
Suspenden clases en 130 municipio de Puebla por Boris
Gobierno de Puebla compartió un comunicado el lunes 8 de junio para confirmar la suspensión de clases en el turno vespertino y ambos turnos el martes 9 de junio, debido a la tormenta tropical Boris.
Autoridades educativas solicitan a madres, padres o tutores tomar las precauciones necesarias para salvaguardar la integridad de los estudiantes del nivel básico.
Estos son los 130 municipios que suspenderán clases en Puebla
La SEP determinó suspender clases en regiones de Puebla según las zonas más afectadas por Boris:
Sierra Norte:
- Ahuacatlán
- Ahuazotepec
- Amixtlán
- Aquixtla
- Camocuautla
- Coatepec,
- Chiconcuautla
- Chignahuapan
- Cuautempan
- Francisco Z. Mena
- Hermenegildo Galeana
- Honey
- Huauchinango
- Huitzilan de Serdán
- Ixtacamaxtitlán
- Jalpan
- Jopala
- Juan Galindo
- Naupan
- Pahuatlán
- Pantepec
- San Felipe Tepatlán
- Tepango de Rodríguez
- Tepetzintla
- Tetela de Ocampo
- Tlacuilotepec
- Tlaola
- Tlapacoya
- Tlaxco
- Venustiano Carranza
- Xicotepec
- Xochiapulco
- Xochitlán de Vicente Suárez
- Zacatlán
- Zapotitlán de Méndez
- Zautla
- Zihuateutla
- Zongozotla
Sierra Negra:
- Ajalpan
- Altepexi
- Atexcal
- Caltepec
- Chapulco
- Coxcatlán
- Coyomeapan
- Coyotepec
- Eloxochitlán
- Ixcaquixtla
- Juan N. Méndez
- Molcaxac
- Nicolás Bravo
- San Antonio Cañada
- San Gabriel Chilac
- San José Miahuatlán
- San Sebastián Tlacotepec
- Santiago Miahuatlán
- Tehuacán
- Tepanco de López
- Tlacotepec de Benito Juárez
- Vicente Guerrero
- Xochitlán Todos Santos
- Zapotitlán
- Zinacatepec
- Zoquitlán
Valle Serdán:
- Acatzingo
- Aljojuca
- Atoyatempa
- Atzitzintla
- Cañada Morelos
- Chalchicomula de Sesma
- Chichiquila
- Chilchotla
- Cuapiaxtla de Madero
- Cuyoaco
- Esperanza
- General Felipe Ángeles
- Guadalupe Victoria
- Huitziltepec
- Lafragua
- Libres
- Los Reyes de Juárez
- Mazapiltepec de Juárez
- Mixtla
- Nopalucan
- Ocotepec
- Oriental
- Palmar de Bravo
- Quecholac
- Quimixtlán
- Rafael Lara Grajales
- San José Chiapa
- San Juan Atenco
- San Nicolás Buenos Aires
- San Salvador el Seco
- San Salvador Huixcolotla
- Santo Tomás Hueyotlipan
- Soltepec
- Tecamachalco
- Tepeaca
- Tepeyahualco
- Tepeyahualco de Cuauhtémoc
- Tlachichuca
- Tlalnepantla
- Tochtepec
- Xiutetelco
- Yehualtepec
Sierra Nororiental:
- Acateno
- Atempan
- Atlequizayan
- Ayotoxco de Guerrero
- Caxhuacan
- Chignautla
- Cuetzalan del Progreso
- Huehuetla
- Hueyapan
- Hueytamalco
- Hueytlalpan
- Ixtepec
- Jonotla
- Nauzontla
- Olintla
- Tenampulco
- Teteles de Ávila Castillo
- Teziutlán
- Tlatlauquitepec
- Tuzamapan de Galeana
- Yaonáhuac
- Zacapoaxtla
- Zaragoza
- Zoquiapan