La Comisión Nacional del Agua (Conagua) actualizó la hora de llegada de la tormenta tropical Boris, que tocará tierra en Guerrero el martes 9 de junio alrededor de las 6:00 horas.

Actualmente se localiza a 130 km al sur-sureste de Punta Maldonado y mantiene alertas activas en Guerrero y Oaxaca.

Se esperan lluvias torrenciales de hasta 250 mm en la costa guerrerense, además de precipitaciones intensas en Oaxaca, Colima, Jalisco y Michoacán.

Conagua exhortó a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Tormenta Tropical Boris llegará a Guerrero el 9 de junio

La tormenta tropical Boris se localiza a 130 km al sur- sureste de Punta Maldonado, Guerrero; se espera que toque tierra alrededor de las 6:00 horas del martes 9 de junio.

De acuerdo con información del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, la tormenta tropical ocasionará lluvias torrenciales en el sureste y la costa de Guerrero, con precipitaciones de 150 a 250 mm.

Asimismo, se esperan lluvias intensas en el oeste y sur de Oaxaca e intensas en Colima y zona este y sur de Jalisco y el centro, costa y sureste de Michoacán.

También se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes en:

Estado de México

Morelos

Ciudad de México

La Conagua señaló que las precipitaciones que se esperan podrían generar:

deslaves

incremento en niveles de ríos y arroyos

desbordamientos

inundaciones en zonas bajas

Por ello, la Conagua exhortó a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y seguir las recomendaciones de Protección Civil ante cualquier cambio.