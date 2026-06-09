El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el impacto de Boris en el estado de Guerrero, el cual provocará lluvias muy fuertes y actividad eléctrica.

De acuerdo con el pronóstico del clima, Boris ocasionará también rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora (km/h), afectando principalmente las regiones de Guerrero de:

Acapulco

Costa Grande

Costa Chica

Zona Centro

Montaña

El impacto de Boris en Guerrero: lluvias muy fuertes y actividad eléctrica (Carlos Alberto Carbajal / Cuartoscuro)

¿A qué hora se espera el impacto de Boris en Guerrero?

Los reportes del SMN prevén que Boris toque tierra en el estado de Guerrero el martes 9 de junio, aproximadamente a las 06:00 de la mañana.

Esto luego de que se detectara un cambio en su ruta, lo que lo ubicó más al sur de la la República mexicana que durante proyecciones previas.

Según informó el SMN, hasta la noche de este martes, Boris se localizó a 40 km al sureste de Punta Maldonado, Guerrero, y a 190 km al este-sureste de Acapulco.

Actualmente, Boris mantiene un desplazamiento pausado de 4 kilómetros por hora con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, por lo que mantiene una trayectoria lenta.

De igual forma, el estado de Oaxaca también se verá afectado por el paso de Boris, esto en las zonas de:

Cañada

Papaloapan

Sierra Norte

Sierra Sur

Valles Centrales

Istmo

Costa

Ante la llegada de Boris, las autoridades invitaron a la población a seguir estrictamente las recomendaciones de los cuerpos de emergencia, con la intención de evitar cualquier riesgo.