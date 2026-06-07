El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y especialistas monitorean una zona de baja presión frente a las costas de Guerrero que evolucionó este domingo a Depresión Tropical Dos-E, o directamente a la Tormenta Tropical Boris, el segundo sistema nombrado de la temporada de huracanes 2026 en el Pacífico, tras Amanda.

El ciclón Boris se acercaría a las costas de Acapulco y Zihuatanejo entre esta noche y el lunes, trayendo fuertes impactos.

Tormenta Tropical Boris se acerca a Acapulco y Zihuatanejo

En Acapulco y Zihuatanejo, donde la memoria de huracanes como Otis aún está presente, se pide extremar precauciones ante posibles afectaciones a la infraestructura y turismo por la formación del ciclón Boris.

Las bandas nubosas del ciclón Boris provocarán lluvias fuertes a torrenciales en estados del sur, occidente, oriente y centro del país.

Lluvias en Guerrero (Cuartoscuro / Carlos Alberto Carbajal)

Las entidades más afectadas por el ciclón Boris serían:

Oaxaca

Guerrero

Michoacán

En estos estados se prevén acumulaciones que podrían superar los 100-150 mm en cortos periodos, aumentando el riesgo de inundaciones rápidas, desbordamientos de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas serranas.

Asimismo, este domingo 7 de junio se prevén lluvias moderadas a fuertes de 20-50 mm con locales de 70 mm en:

Veracruz

Chiapas

Oaxaca

Guerrero

Puebla

Tlaxcala

Hidalgo

Querétaro

Morelos

Estado de México

Ciudad de México

Michoacán

Colima

Autoridades recomiendan a la población de Guerrero en zonas de riesgo evitar cruzar ríos o arroyos, asegurar techos y ventanas, y estar atentos a los avisos oficiales del SMN y Protección Civil.

Meteored y meteorólogos independientes coinciden en la alta probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas horas.

El ciclón Boris en Guerrero se desplazaría paralelo a la costa, favoreciendo el ingreso de humedad que potenciará las precipitaciones en regiones ya saturadas por el temporal previo.