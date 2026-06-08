La madrugada de este lunes 8 de junio la depresión tropical Dos-E se convirtió en tormenta tropical Boris que aún se localiza a 80 kilómetros de Punta Maldonado y a 135 kilómetros de Acapulco, Guerrero, confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 3:00 horas de la madrugada la tormenta tropical Boris incrementó su categoría al registrar vientos máximos de 65 kilómetros por hora y rachas de viento de 85 kilómetros por hora.

La línea de costa en alerta va de Chacahua, Oaxaca a Tecpan de Galeana, Guerrero.

5 estados en alerta por tormenta tropical Boris

Ante la tormenta tropical Boris se esperan lluvias torrenciales para las regiones oeste y costa de Guerrero, también lluvias intensas en zonas de Michoacán como el sureste y costa, así como en el suroeste de Oaxaca. En total, los estados en alerta son cinco:

Guerrero Michoacán Oaxaca Jalisco Colima

En la costa las rachas de viento podrían incrementar hasta 90 kilómetros y el oleaje registrar hasta cinco metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional de Protección Civil (CNPC) alertaron sobre posibles deslaves, incremento en el nivel de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas y derribo de arboles.

Lluvias en todo México por la tormenta tropical Boris y más

Además de la tormenta tropical Boris, en territorio mexicano hay otro fenómenos meteorológicos que van a generar lluvias en estados como:

Chiapas

Puebla

San Luis Potosí

Tamaulipas

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Nuevo León

Zacatecas

Nayarit

Guanajuato

CDMX

Morelos

Tlaxcala

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Coahuila

Durango

Aguascalientes

Sinaloa

Los otros fenómenos meteorológicos presentes en México son vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión con inestabilidad atmosférica, onda tropical numero 5 sobre la península de Yucatán, ingreso de humedad del mar Caribe.

El siguiente aviso de las autoridades mexicanas será a las 18:00 horas o antes en caso de haber algún cambio significativo.