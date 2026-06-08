La madrugada de este lunes 8 de junio la depresión tropical Dos-E se convirtió en tormenta tropical Boris que aún se localiza a 80 kilómetros de Punta Maldonado y a 135 kilómetros de Acapulco, Guerrero, confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
A las 3:00 horas de la madrugada la tormenta tropical Boris incrementó su categoría al registrar vientos máximos de 65 kilómetros por hora y rachas de viento de 85 kilómetros por hora.
La línea de costa en alerta va de Chacahua, Oaxaca a Tecpan de Galeana, Guerrero.
5 estados en alerta por tormenta tropical Boris
Ante la tormenta tropical Boris se esperan lluvias torrenciales para las regiones oeste y costa de Guerrero, también lluvias intensas en zonas de Michoacán como el sureste y costa, así como en el suroeste de Oaxaca. En total, los estados en alerta son cinco:
- Guerrero
- Michoacán
- Oaxaca
- Jalisco
- Colima
En la costa las rachas de viento podrían incrementar hasta 90 kilómetros y el oleaje registrar hasta cinco metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional de Protección Civil (CNPC) alertaron sobre posibles deslaves, incremento en el nivel de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas y derribo de arboles.
Lluvias en todo México por la tormenta tropical Boris y más
Además de la tormenta tropical Boris, en territorio mexicano hay otro fenómenos meteorológicos que van a generar lluvias en estados como:
- Chiapas
- Puebla
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Nuevo León
- Zacatecas
- Nayarit
- Guanajuato
- CDMX
- Morelos
- Tlaxcala
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Coahuila
- Durango
- Aguascalientes
- Sinaloa
Los otros fenómenos meteorológicos presentes en México son vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión con inestabilidad atmosférica, onda tropical numero 5 sobre la península de Yucatán, ingreso de humedad del mar Caribe.
El siguiente aviso de las autoridades mexicanas será a las 18:00 horas o antes en caso de haber algún cambio significativo.