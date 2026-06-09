La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya pronostica lluvias para este martes 9 de junio por la entrada de la tormenta tropical Boris.

Lluvias de intensa a fuertes en el occidente, centro, sur y sureste del país por Boris, así como chubasco en otros puntos del territorio nacional.

Y por lo que ante el pronóstico de lluvias por la tormenta tropical Boris, la Coordinación Nacional de Protección Civil se mantiene en alerta, principalmente en Guerrero y Oaxaca.

Lluvias de intensas a fuertes por la tormenta tropical Boris hoy 9 de junio: Conagua

La Conagua detalló que el pronóstico para hoy 9 de junio por la tormenta tropical Boris será con lluvias de intensas a fuertes en el occidente, centro, sur y sureste del país.

Con lluvias intensas de 75 a 150 mm se espera para los estados de:

  • Veracruz (sur)
  • Oaxaca (este y noreste)
  • Chiapas (sur)

Mientras que las lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm por la tormenta tropical Boris se darán en:

  • Jalisco (sur)
  • Colima
  • Michoacán (costa)
  • Guerrero (este y suroeste)

Por su parte en los estados con lluvias fuertes de 25 a 50 mm se darán para:

  • Chihuahua (suroeste)
  • Durango (noroeste)
  • San Luis Potosí (este)
  • Nayarit (sur)
  • Guanajuato (suroeste)
  • Querétaro (norte)
  • Hidalgo (norte y este)
  • Puebla (norte y sureste)
  • Tlaxcala
  • Morelos
  • Estado de México (oeste y suroeste)
  • Ciudad de México
  • Tamaulipas (sur)
  • Tabasco (oeste y sur)
  • Campeche (suroeste)
  • Yucatán (este)
  • Quintana Roo (norte y costa)
Lloverá en gran parte de la República Mexicana
Lluvias (Camila Ayala / Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Las lluvias por Boris llegarán a varias alcaldías de la CDMX

El centro del país, las lluvias por Boris llegarán también a varias alcaldías de la CDMX:

  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Venustiano Carranza

Así como se pronostica para la CDMX un clima de templado a cálido, con cielo medio nublado a nublado junto con las probabilidad de lluvias.