La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya pronostica lluvias para este martes 9 de junio por la entrada de la tormenta tropical Boris.

Lluvias de intensa a fuertes en el occidente, centro, sur y sureste del país por Boris, así como chubasco en otros puntos del territorio nacional.

Y por lo que ante el pronóstico de lluvias por la tormenta tropical Boris, la Coordinación Nacional de Protección Civil se mantiene en alerta, principalmente en Guerrero y Oaxaca.

Lluvias de intensas a fuertes por la tormenta tropical Boris hoy 9 de junio: Conagua

La Conagua detalló que el pronóstico para hoy 9 de junio por la tormenta tropical Boris será con lluvias de intensas a fuertes en el occidente, centro, sur y sureste del país.

Con lluvias intensas de 75 a 150 mm se espera para los estados de:

Veracruz (sur)

Oaxaca (este y noreste)

Chiapas (sur)

Mientras que las lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm por la tormenta tropical Boris se darán en:

Jalisco (sur)

Colima

Michoacán (costa)

Guerrero (este y suroeste)

Por su parte en los estados con lluvias fuertes de 25 a 50 mm se darán para:

Chihuahua (suroeste)

Durango (noroeste)

San Luis Potosí (este)

Nayarit (sur)

Guanajuato (suroeste)

Querétaro (norte)

Hidalgo (norte y este)

Puebla (norte y sureste)

Tlaxcala

Morelos

Estado de México (oeste y suroeste)

Ciudad de México

Tamaulipas (sur)

Tabasco (oeste y sur)

Campeche (suroeste)

Yucatán (este)

Quintana Roo (norte y costa)

Lluvias (Camila Ayala / Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Las lluvias por Boris llegarán a varias alcaldías de la CDMX

El centro del país, las lluvias por Boris llegarán también a varias alcaldías de la CDMX:

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Venustiano Carranza

Así como se pronostica para la CDMX un clima de templado a cálido, con cielo medio nublado a nublado junto con las probabilidad de lluvias.