La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya pronostica lluvias para este martes 9 de junio por la entrada de la tormenta tropical Boris.
Lluvias de intensa a fuertes en el occidente, centro, sur y sureste del país por Boris, así como chubasco en otros puntos del territorio nacional.
Y por lo que ante el pronóstico de lluvias por la tormenta tropical Boris, la Coordinación Nacional de Protección Civil se mantiene en alerta, principalmente en Guerrero y Oaxaca.
Lluvias de intensas a fuertes por la tormenta tropical Boris hoy 9 de junio: Conagua
La Conagua detalló que el pronóstico para hoy 9 de junio por la tormenta tropical Boris será con lluvias de intensas a fuertes en el occidente, centro, sur y sureste del país.
Con lluvias intensas de 75 a 150 mm se espera para los estados de:
- Veracruz (sur)
- Oaxaca (este y noreste)
- Chiapas (sur)
Mientras que las lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm por la tormenta tropical Boris se darán en:
- Jalisco (sur)
- Colima
- Michoacán (costa)
- Guerrero (este y suroeste)
Por su parte en los estados con lluvias fuertes de 25 a 50 mm se darán para:
- Chihuahua (suroeste)
- Durango (noroeste)
- San Luis Potosí (este)
- Nayarit (sur)
- Guanajuato (suroeste)
- Querétaro (norte)
- Hidalgo (norte y este)
- Puebla (norte y sureste)
- Tlaxcala
- Morelos
- Estado de México (oeste y suroeste)
- Ciudad de México
- Tamaulipas (sur)
- Tabasco (oeste y sur)
- Campeche (suroeste)
- Yucatán (este)
- Quintana Roo (norte y costa)
Las lluvias por Boris llegarán a varias alcaldías de la CDMX
El centro del país, las lluvias por Boris llegarán también a varias alcaldías de la CDMX:
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Venustiano Carranza
Así como se pronostica para la CDMX un clima de templado a cálido, con cielo medio nublado a nublado junto con las probabilidad de lluvias.