Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció que el gobierno activó el Plan Marina y Plan DN-III-E en fase preventiva ante la Depresión Tropical Dos-E, que se espera evolucione a tormenta tropical Boris en la madrugada de este 8 de junio de 2026.

“El Gobierno de México está preparado para atender a la población ante la Depresión Tropical Dos-E, que se prevé evolucione a la tormenta tropical “Boris” durante la madrugada del 8 de junio." Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum activa Plan Marina y DNIII-E por Tormenta Tropical Boris

A través de su cuenta oficial de X, la presidenta Claudia Sheinbaum alertó a habitantes de:

Guerrero

Oaxaca

Colima

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Esto ante los pronósticos de lluvias intensas, oleaje elevado y mar de fondo que podría afectar las costas del Pacífico mexicano pidiendo seguir avisos oficiales de Conagua, Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y autoridades locales.

Claudia Sheinbaum anuncia la activación del Plan Marina y DN-III-E por la Tormenta tropical Boris (@Claudiashein / X)

Por lo que anunció la activación preventiva del Plan Marina y Plan DNIII-E ante la Depresión Tropical Dos-E, que se espera se convierta en la Tormenta Tropical Boris.

“Pedimos a la población de los estados de Guerrero y Oaxaca, particularmente en la franja costera comprendida entre Lagunas de Chacahua y Tecpan de Galeana, así como a habitantes de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, a mantenerse atentos a los avisos oficiales.” Claudia Sheinbaum

Las autoridades pidieron a la población de las entidades que podrían resultar más afectadas ante la evolución de la Tormenta tropical Boris, seguir las indicaciones de las autoridades y evitar zonas de riesgo ante la temporada de huracanes.

Asimismo, Sheinbaum destacó la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno para proteger la vida y el patrimonio de las familias ante el paso de esta Depresión Tropical Dos-E que se intensificará rápidamente.

Todo indica que podría generar precipitaciones fuertes a intensas en el occidente y sur del país, además de vientos fuertes y posibles inundaciones en zonas vulnerables.

Este es el primer sistema tropical significativo de la temporada de huracanes 2026 en el océano Pacífico, por lo que las autoridades han reforzado los operativos de vigilancia y las brigadas de apoyo en los estados en riesgo.

Hasta el momento, no se reportan afectaciones mayores, pero el gobierno mantiene monitoreo permanente para activar apoyos inmediatos en caso necesario.