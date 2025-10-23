Los grupos criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Familia Michoacana habrían extendido sus operaciones hasta Puebla capital, alertaron las autoridades del mismo municipio.

Fue el secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, Félix Pallares Miranda, quien reconoció que hay elementos que serían señal de la presencia de los cárteles en la ciudad.

Con respecto a ello, el funcionario municipal refirió que en diferentes zonas de la capital del estado se han localizado mantas firmadas tanto por el CJNG como por La Familia Michoacana.

Autoridades reconocen presencia del CJNG y La Familia Michoacana en Puebla capital

Ante el hallazgo en varios puntos de Puebla capital de mensajes firmados por las organizaciones criminales del CJNG y La Familia Michoacana, autoridades alertaron sobre la presencia de los grupos.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana municipal indicó que se han detectado al menos 6 narcomantas que han sido atribuidas a dichos grupos de la delincuencia organizada.

Debido a lo anterior, el funcionario reconoció que las autoridades no descartan que los mensajes sean reales y en Puebla capital ambas organizaciones estén manteniendo presencia y operaciones.

Incluso, Félix Pallares Miranda no descartó que además del CJNG y La Familia Michoacana, otras organizaciones delictivas hayan llegado al municipio o estén en busca de operar en algunas zonas.

Sin embargo, el secretario de Seguridad se limitó a señalar que de momento solo se tendría confirmada la presencia de los cárteles señalados, de los que no detalló cuáles serían sus operaciones.

Despliegan acciones en Puebla capital ante presencia de CJNG y La Familia Michoacana

Al revelar que hay elementos que serían evidencia de que el CJNG y La Familia Michoacana han llegado a Puebla capital, Félix Pallares Miranda resaltó que ya se trabaja para hacer frente a los grupos.

Sobre ello, el secretario de Seguridad Ciudadana indicó que se han desplegado “acciones coordinadas” entre autoridades de Puebla capital, gobierno del estado y gobierno federal que han logrado lo siguiente:

Desarticular un total de 113 células delictivas

Detención de 318 personas relacionadas con diversos delitos, principalmente narcomenudeo y robo en distintas modalidades

Con respecto a las acciones, el funcionario refirió que se han reforzado los operativos en zonas prioritarias y se sigue trabajando con las fuerzas estatales y federales para hacer frente a la inseguridad.