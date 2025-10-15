Pepe Chedraui Budib, presidente municipal de Puebla, presentó su Primer Informe de Gobierno en la Sesión Solemne de Cabildo, donde expuso los resultados alcanzados durante su primer año.

“Nos tocó recibir una ciudad con deudas y con muchos pendientes, encontramos una ciudad con graves problemas de seguridad, con calles deterioradas y con servicios públicos rebasados. Puebla había perdido el rumbo. En estos 365 días enfrentamos los retos con seriedad y sin excusas, con la certeza de que gobernar la ciudad es servirla que Puebla merece regresar al lugar que se merece y que todos deseamos” Pepe Chedraui, alcalde de Puebla

El alcalde señaló que su gobierno está alineado con el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 y refleja un trabajo conjunto entre todas las áreas del gobierno local.

Pepe Chedraui rinde cuentas de su primer año de gobierno

El mandatario destacó que este primer informe marca un momento clave para rendir cuentas a la ciudadanía, además, reconoció el respaldo del gobierno estatal y federal, así como al gobernador Alejandro Armenta.

Por su parte, el regidor Leobardo Rodríguez, encargado de dar respuesta al informe conforme a la Ley Orgánica Municipal, destacó que el Cabildo analizará los resultados de manera responsable y plural.

Pepe Chedraui destaca los avances en seguridad, infraestructura y bienestar en Puebla (Cortesía)

Asimismo, reconoció la visión de largo plazo del alcalde y la recuperación de una política enfocada en combatir la pobreza y la desigualdad, así como demostrar y asegurar avances en seguridad e infraestructura con perspectiva social.

“Es el derecho y obligación en una sociedad democrática como la nuestra. Algunas conclusiones serán más generosas que otras, pero este Cabildo no podrá negarse jamás la oportunidad y el reconocimiento de trabajar con un profundo amor a Puebla” Leobardo Rodríguez, regidor

Finalmente, las y los integrantes del Cabildo realizaron honores a la Bandera y entonaron el Himno Nacional y el Himno del Estado de Puebla como parte del protocolo de la Sesión Solemne de Cabildo.