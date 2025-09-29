El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, consolidó la estrategia Senderos de Paz, como parte del programa Puebla Brilla, el que ha beneficiado a más de 500 espacios públicos en la capital.

Con esta acción, Pepe Chedraui busca devolver la tranquilidad y fortalecer la vida comunitaria para el bienestar de las y los ciudadanos.

El presidente municipal de Puebla aseguró que busca el bienestar de las familias (Cortesía)

Pepe Chedraui reafirma su compromiso con Puebla

El presidente municipal detalló que esta iniciativa no solo es transformar la imagen urbana, sino que también fortalece la seguridad y la paz social, destacando que los espacios públicos dignos generan confianza entre niñas, niños, jóvenes y familias. Chedraui Budib afirmó que los espacios públicos iluminados fueron:

134 escuelas

168 parques

183 templos e iglesias

La Secretaría de Servicios Públicos ha garantizado una cobertura en zonas clave de la ciudad, desde escuelas hasta áreas recreativas, con luminarias que permiten a la ciudadanía disfrutar de sus espacios públicos.

Por otra parte, Chedraui destacó que esta estrategia se alinea con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, con los Senderos de la Paz, el gobierno municipal reafirma su compromiso de seguir iluminando a Puebla y construir entornos más seguros, donde la convivencia, la tranquilidad y el bienestar sean una realidad para las y los poblanos.

Pepe Chedraui reafirma su compromiso por mantener a Puebla iluminada para que las calles sean más seguras y las familias puedan disfrutar de los espacios públicos.