Se dio a conocer la captura de Juan “N”, alias “El Seven”, señalado como líder de La Familia Michoacana.

Autoridades lograron su detención en un inmueble ubicado en el municipio de Amecameca de Juárez, Estado de México.

“El Seven”, presunto líder de La Familia Michoacana, es capturado en Amecameca

Tras contar con una orden de reaprehensión, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en colaboración con la Fiscalía de Edomex, detuvieron a Juan “N”, alias “El Seven”.

Capturan a “El Seven” en Amecameca; líder de La Familia Michoacana (@FiscaliaCDMX / X )

Juan “N”, alias “El Seven”, es señalado por ser líder de una de las facciones de la organización criminal La Familia Michoacana.

Las autoridades detuvieron a “El Seven” en un inmueble ubicado en el municipio de Amecameca de Juárez, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

“El Seven” fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en donde un juez determinará su situación jurídica.

La Fiscalía de la CDMX reitera su compromiso con la seguridad tras la captura de “El Seven”

Como parte de la investigación, las autoridades identificaron que “El Seven” está relacionado con delitos de alto impacto cometidos en:

La Ciudad de México

Estado de México

Morelos

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre la captura de “El Seven”, sin embargo la Fiscalía de la CDMX aprovechó su detención para reiterar su compromiso con la ciudadanía.

De acuerdo con reportes, la Familia Michoacana ha extendido su influencia hacia territorios del Estado de México, particularmente en municipios del sur mexiquense.

En estas zonas han construido redes de control económico y violencia.

Reportes señalan que la Familia Michoacana ha establecido un dominio sobre la distribución de productos básicos, materiales de construcción y servicios, operando mediante extorsión, cobro de “derecho de piso” y amenazas físicas o morales a pequeños comerciantes.