Durante los operativos desplegados por autoridades federales este 31 de octubre 2025, se logró la detención de “el Charro”, presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Aguascalientes.

Se presume que “el Charro”, cuyo nombre sería Armando “N”, es uno de los hombres de confianza de la cabecilla del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho“.

La captura de “el Charro” ocurrió en una quinta ubicada sobre la calle Miguel Gerónimo No. 707, donde, luego de un cateo, las autoridades localizaron:

Armas

Droga

Dinero en efectivo

Cae “el Charro” en Aguascalientes: así capturaron al presunto líder regional del CJNG (FGR)

¿De qué se le acusa a “el Charro”? Sería presunto líder regional del CJNG

A Armando “N”, alias el Charro, se le considera jefe regional de un grupo delictivo vinculado al CJNG, principal generador de violencia en el estado de Aguascalientes, donde se le relaciona con delitos como:

Distribución de droga

Extorsión

Secuestros

Homicidios

De acuerdo con los reportes oficiales, “el Charro” fue detenido luego de un cateo a un inmueble que funcionaba como punto de reunión y resguardo de objetos de alto valor como autos y dinero.

En dicho domicilio se implementaron técnicas para recopilar datos de prueba suficientes, con los que un Juez de Control otorgó los mandamientos para intervenirlos.

En seguimiento a la orden, el inmueble fue cateado y en el lugar se detuvo a Armando “N”, junto con dos hombres más, a los cuales se les informaron sus derechos para luego ser puestos a disposición del Ministerio Público.