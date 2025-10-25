¿Quién es Nazario Ramírez? Se trata del sindicalista y líder criminal señalado por realizar operaciones a favor del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que fue detenido en Jalisco.

Fue el 15 de octubre cuando elementos de la Sedena y la Agencia Investigación Criminal de la FGR, detuvieron a Nazario Ramírez fue detenido en Jalisco e ingresado al penal federal de Puente Grande.

Nazario Ramírez, sindicalista detenido por vínculos con el CJNG (Especial)

¿Quién es Nazario Ramírez?

Nazario Ramírez es un líder criminal vinculado al CJNG y sindicalista del Frente Transportista de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el estado de Jalisco.

De acuerdo con a información del organismo sindical, Nazario Ramírez estaba al frente de las operaciones en sectores como el de transporte, construcción, materiales y logística institucional.

Es decir que en su faceta como sindicalista, el sujeto que fue detenido por acusaciones de nexos con el grupo criminal del CJNG, se encargaba de estas tareas:

Gestionar rutas de transporte

Establecer convenios con autoridades y empresas

Administrar recursos desde estructuras locales

Buscar acuerdos con autoridades municipales

En tanto, en su faceta de líder criminal, reportes de las autoridades indican que fungía como operador del CJNG, organización para la cual llevaba a cabo trabajos como los siguientes:

Extorsión

Cobro de piso

Lavado de dinero

De la misma forma, los datos refieren que al continuar siendo líder sindical Nazario Ramírez aprovechaba su posición para el encubrimiento de operaciones logísticas del CJNG.

¿Cuántos años tiene Nazario Ramírez?

Si bien no se cuenta con el dato preciso de su fecha de nacimiento y no se sabe a plenitud cuántos años tiene, versiones establecen que tendría 32 años de edad.

¿Quién es la esposa de Nazario Ramírez?

Aunque Nazario Ramírez contaba con perfiles en redes sociales, se limitaba a compartir publicaciones sobre su trabajo como líder sindical, por lo que no se tiene conocimiento de si estaba casado.

¿Cuántos hijos tiene Nazario Ramírez?

Al no contar con detalles relacionados con el entorno personal o familiar de Nazario Ramírez, tampoco es posible determinar si el líder criminal detenido en Jalisco tiene hijos.

¿Qué estudió Nazario Ramírez?

A pesar de que Nazario Ramírez ostentaba un importante puesto como sindicalista de la CTM y tenía a su cargo de diversos sectores, no hay currículums en los que se indique qué estudió.

¿En qué ha trabajado Nazario Ramírez?

Sobre la experiencia laboral del líder criminal y sindicalista detenido en Jalisco, la información de reportes periodísticos e investigaciones de las autoridades indican que ha trabajado en esto:

Secretario del Frente Transportista de la CTM en Jalisco

Empresario en el sector transporte y construcción

Organizador de eventos públicos con figuras políticas y deportivas

Presunto operador logístico del CJNG

Nazario Ramírez, líder criminal y sindicalista, fue detenido en Jalisco

Nazario Ramírez fue detenido en Jalisco el 15 de octubre de 2025 por fuerzas federales, por ser señalado como operador logístico del CJNG y con influencia en los estados de Jalisco y Puebla.

La captura ocurrió durante un operativo conjunto de Sedena, Marina, Guardia Nacional, FGR, SSPC y Gobierno de Jalisco, en el que no hubo resistencia ni enfrentamiento en el momento del arresto.

Está acusado de delitos contra la salud en modalidad de comercio, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y presunta participación en esquemas de extorsión y lavado de dinero.

Tras su aseguramiento, fue trasladado al penal federal de Puente Grande, donde permanece bajo custodia mientras se formalizan cargos y se activa proceso judicial correspondiente.

Nazario Ramírez, sindicalista detenido por vínculos con el CJNG (@OHarfuch/X)

Cabe destacar que el 24 de octubre, Anallely López renunció como delegada del Bienestar luego de que se revelaron varias fotos en las que aparece junto a Nazario Ramírez.