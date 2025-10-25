Anallely López renunció a su puesto como delegada del Bienestar tras la polémica que se desató por las fotos en las que aparece con Nazario Ramírez, sindicalista vinculado al CJNG.

“La Secretaria de Bienestar informa que la C. Anallely López Hernández, quien se desempeñaba como delegada de la microrregión 8 con sede en Libres, presentó su renuncia voluntaria al cargo por decisión personal” Secretaría del Bienestar del Estado de Puebla

Fue la propia Secretaría del Bienestar la instancia que dio a conocer que la delegada de la región 8 correspondiente al municipio de Libres, Puebla, presentó su renuncia al puesto.

La dimisión de Anallely López se dio luego de que se desató una controversia por la aparición de varias fotos junto a Nazario Ramírez, sindicalista acusado de nexos con el CJNG.

Anallely López y Nazario Ramírez (Especial)

Anallely López renunció como delegada Bienestar luego de polémica por fotos con Nazario Ramírez

A unos días de que fue exhibida por tener vínculos con Nazario Ramírez, sindicalista acusado de nexos con el CJNG, Anallely López renunció a su puesto como delegada del Bienestar.

Por medio de un comunicado, la Secretaría del Bienestar del Estado de Puebla destacó que la delegada de la región 8 en Libres, presentó su renuncia de manera voluntaria al puesto.

Sin embargo, al garantizar que los apoyos en Libres, Puebla, no se detendrán, la dependencia no explicó cuáles fueron las razones por las que la funcionaria presentó su dimisión al puesto.

No obstante, se debe resaltar que la renuncia de Anallely López se dio debido a los señalamientos en su contra por tener nexos con Nazario Ramírez, sindicalista vinculado al CJNG.

Hasta la publicación de esta nota, Anallely López Hernández —quien en su momento se deslindó de Nazario Ramírez al afirmar que solo son amigos— no se ha pronunciado sobre su renuncia.

Anallely López, delegada del Bienestar en Puebla (Anallely Dherlo/Facebook)

Anallely López habría estado presente en detención de Nazario Ramírez, sindicalista vinculado al CJNG

Días previos a que presentara su renuncia como delegada del Bienestar, se lanzaron diversos señalamientos en contra de Anallely López debido a sus posibles nexos con el CJNG.

En específico, la ex funcionaria fue acusada de ser cercana a Nazario Ramírez, sindicalista que fue detenido el 14 de octubre por narcotráfico y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

Sobre lo ocurrido, medios locales señalan que el líder sindical estaba en compañía de Anallely López y otras cuatro mujeres en los momentos en los que fue detenido en Guadalajara, Jalisco.

Anallely López y Nazario Ramírez (Especial)

Aunado a ello, en redes sociales se difundieron algunas fotos en las que la ex delegada del Bienestar apareció en compañía del presunto operador logístico del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Por si no fuera poco, también se revelaron distintas imágenes en las que Anallely López presumía diversos lujos que no corresponden a su sueldo que es menor a los 20 mil pesos al mes.