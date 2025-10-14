Pepe Chedraui Budib reafirma su compromiso con erradicar y prevenir la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres mediante la “Estrategia Punto Seguro”.

Esta iniciativa busca ofrecer espacios seguros, atención inmediata y acompañamiento a víctimas de acoso sexual en Puebla.

Coordinación entre gobierno, sociedad y sector privado

El alcalde destacó la importancia de trabajar de manera conjunta entre la sociedad civil, el sector privado y el gobierno para garantizar que Puebla sea un espacio seguro para todas las mujeres. En este contexto, se firmó un convenio con la cadena comercial OXXO, cuyos establecimientos funcionarán como Puntos Seguros temporales.

La estrategia integra la colaboración de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género y los establecimientos participantes, ofreciendo apoyo inmediato a mujeres en situación de riesgo.

Pepe Chedraui impulsa estrategia "Punto Seguro" para brindar espacios seguros a víctimas de acoso. (Cortesía)

Zaira González Gómez, titular de la Secretaría, explicó que los locales adheridos brindarán asistencia empática y libre de revictimización, asegurando que las mujeres reciban atención digna y segura.

Entre las acciones principales se encuentran la presentación de los objetivos y funcionamiento de la estrategia, la firma del convenio con OXXO y la colocación del distintivo que identificará a cada establecimiento como “Punto Seguro”. Estos puntos funcionarán como espacios de protección y orientación inmediata para quienes lo necesiten.