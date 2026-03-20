Elementos federales de seguridad detuvieron a Luis Ángel “N”, alias “El Topo”, durante un operativo contra la Familia Michoacana en Puebla en el que capturaron un total de 16 personas.

De acuerdo con la información, “El Topo”, de 21 años de edad, es señalado como el líder de una célula criminal vinculada a la Familia Michoacana, que se dedica a extorsionar a comerciantes.

Detienen a “El Topo” y otras 15 personas vinculadas a la Familia Michoacana en Puebla

El pasado jueves se ejecutó una orden de cateo en un domicilio en el estado de Puebla, donde detuvieron a 16 personas presuntamente vinculadas a la Familia Michoacana.

Cae “El Topo” en Puebla en operativo contra la Familia Michoacana (Redes sociales)

Asimismo, durante la detención de “El Topo” y 15 personas, en el domicilio se aseguraron:

49 dosis de presunto cristal

29 dosis de presunta heroína

cinco dosis de presunta cocaína

Nueve bolsas de piedra

10 dosis de presunta marihuana

Dos armas de fuego

Un cargador

21 cartuchos útiles

Los 16 detenidos en Puebla fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica por posesión de drogas y armas, además de otros delitos.

Cabe mencionar que, según la información, la célula que lideraba “El Topo” se encargaba de intimidar, amenazar y extorsionar a los locatarios del mercado Morelos en Puebla.