La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a revisar si la operación de la refinería Dos Bocas afecta a las escuelas públicas que se encuentran cerca de esta planta.

Ante la demanda de escuelas públicas que se encuentran cerca de refinerías de Petróleos Mexicanos (Pemex) ante el riesgo que representa para la salud de los estudiantes.

Esto en el marco de la protesta de este lunes 18 de mayo de padres y madres de familia que exigen la reubicación de dos planteles cercanos a la refinería por el daño a la salud que representa para sus hijos.

Sheinbaum señala necesidad de estudio para posible reubicación de escuelas cercanas a Dos Bocas

Claudia Sheinbaum señaló que es necesario hacer estudios sobre la posible contaminación en las zonas cercanas a la refinería Dos Bocas para determinar si existe alguna situación de riesgo.

De acuerdo con la presidenta, se deben de realizar las mediciones correspondientes pues, aclaró, el estudio debe obedecer a las características de cada zona.

Asimismo, Claudia Sheinbaum aseguró que en caso de detectarse una situación de riesgo para los habitantes de zonas aledañas o de los estudiantes en las escuelas cercanas, se realizará la reubicación de los planteles para cuidar de las infancias.

“Hay que hacer las mediciones…depende de la refinería, no es lo mismo para cualquiera, tienen que hacerse las mediciones, ver si hay alguna situación de riesgo y de ser el caso, se reubica” Claudia Sheinbaum

Esto ante la demanda de 49 escuelas cercanas a refinerías en el país que reclaman la reubicación de éstas ante el peligro para la salud de los estudiantes.

Protestan frente a Pemex por reubicación de escuelas

La mañana del lunes 18 de mayo padres y madres de familia iniciaron una protesta frente a las oficinas de Pemex en la Ciudad de México (CDMX) para exigir la reubicación de escuelas.

Se trata de padres del jardín de niños “Agustín Melgar” y la primaria “Abías Domínguez Alejandro”, cercanas a la refinería Dos Bocas.

Al grito de “reubicación, reubicación”, los padres de familia reclaman a Pemex las afectaciones a la salud de sus hijos.