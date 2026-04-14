Vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas, ubicada junto a la refinería de Dos Bocas en Tabasco, convocaron a una marcha el sábado 18 de abril de 2026 para exigir su reubicación, tras el incendio ocurrido el pasado 9 de abril que generó pánico en la comunidad.

La movilización partirá a las 8:00 de la mañana hacia el centro de Paraíso.

Habitantes aseguran que, de haber sabido que se construiría la refinería en la zona, no lo habrían permitido, pues hoy enfrentan riesgos e incertidumbre constantes.

Vecinos marcharán para reubicar colonia Lázaro Cárdenas junto a Dos Bocas

Este sábado 18 de abril en punto de las 8:00 de la mañana, vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas junto a la refinería de Dos Bocas marcharán para pedir su reubicación.

Laura Díaz, vecina de la colonia Lázaro Cárdenas confirmó la marcha en entrevista con Azucena Uresti ante el temor que se tiene tras el incendio del pasado 9 de abril en la refinería de Dos Bocas.

“Totalmente, pedimos la reubicación. A nosotros no nos preguntaron nada para instalar la refinería. Al inicio yo vi una persona con planos, se le preguntó qué iban hacer pues ya habían derrumbado las palmeras, y solo nos dijo que una obra”. Laura Díaz, vecina de la colonia Lázaro Cárdenas

Así como Laura Díaz, vecina de la colonia Lázaro Cárdenas aseguró que de haber sabido que la construcción sería la refinería de Dos Bocas no lo hubieran permitido ante los peligros que hoy son evidentes.

“Nunca se dijo una refinería, si lo hubiéramos sabido, la gente se hubiera organizado y no lo hubiéramos permitido”. Laura Díaz, vecina de la colonia Lázaro Cárdenas

🚨“Yo tengo más de 30 años viviendo aquí y la refinería pues propiamente tiene siete años”: vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas en Paraíso, Tabasco, piden su reubicación ante el riesgo que representa la refinería Olmeca-Dos Bocas.



Acusan que “nunca nadie se acercó” a avisarles… pic.twitter.com/A7f4U8jnK3 — Azucena Uresti (@azucenau) April 14, 2026

Incendio en la refinería de Dos Bocas provocó miedo en vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas

La marcha para reubicar la colonia Lázaro Cárdenas cerca de Dos Bocas viene del miedo que los vecinos sintieron ante el reciente incendio en la refinería.

Según el testimonio de Laura Díaz, vecina de la colonia Lázaro Cárdenas aseguró que el momento se vivió con pánico, y lo único que supieron hacer fue huir lo más lejos que se pudiera de la zona.

“Obviamente la gente tiene miedo, la verdad esto es nuevo para nosotros sobre la refinería y desconocemos muchas cosas, el día de la explosión no sabía ni para donde correr mucha gente agarró sus vehículos, sus animales y se fueron fuera de la colonia”. Laura Díaz, vecina de la colonia Lázaro Cárdenas

Asimismo, lamentó los hecho y la incertidumbre que hoy viven los la refinería Dos Bocas, ya que hay vecinos que tiene 40 años en la colonia, mientras que la refinería tiene 7 años y de la cual no saben cómo actuar

Pues pese a que tras los hechos en Dos Bocas, las autoridades de Protección Civil les dijo que ya no pasaba nada, pues el incendio había sido controlado, el miedo continúa, pues no es la primera vez que se encienden las alarmas por la refinería.