El Partido Acción Nacional (PAN) exigió conocer los motivos por los que Estados Unidos revocó la visa de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y planteó que autoridades mexicanas revisen si existen investigaciones o elementos relacionados con el caso.

Durante una conferencia en la sede nacional del PAN, Jorge Triana, vocero nacional del partido, cuestionó la falta de información pública sobre las causas de la decisión de las autoridades estadounidenses y pidió que se conozca el documento mediante el cual se notificó la cancelación.

En el encuentro también participaron Max Cortázar, secretario de Comunicación; el diputado federal Federico Döring y, mediante enlace remoto, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero.

Jorge Triana pide conocer motivos de la revocación de visa de Andy López Beltrán

Triana señaló que la legislación migratoria de Estados Unidos contempla distintos supuestos para la cancelación de una visa, por lo que consideró necesario determinar cuál fue el motivo aplicado en el caso de López Beltrán.

El panista mencionó como posibles escenarios las violaciones a disposiciones migratorias, infracciones a la legislación estadounidense, presuntos vínculos con actividades delictivas o situaciones relacionadas con la seguridad nacional.

“Queremos primero que nos digan por qué le quitaron la visa a Andy”, expresó Triana, al considerar que las razones de la decisión deben ser aclaradas.

PAN pide a UIF y FGR revisar el caso de Andy López Beltrán

Los dirigentes panistas también hicieron referencia a Amílcar Olán, a quien señalaron públicamente como cercano a López Beltrán, así como a negocios y presuntas investigaciones relacionadas con Estados Unidos.

Federico Döring sostuvo que el punto central es conocer qué información llevó a las autoridades estadounidenses a tomar la decisión y pidió que el caso sea revisado por instituciones mexicanas.

En ese sentido, el PAN planteó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) analice posibles operaciones relacionadas con el caso y que la Fiscalía General de la República (FGR) determine si existen elementos que ameriten una investigación.

Döring también afirmó que Acción Nacional ha presentado desde 2024 denuncias relacionadas con el denominado huachicol fiscal y sostuvo que en documentos vinculados con esas denuncias aparecen referencias a personas cercanas al círculo de López Beltrán.

PAN pide a Andy López Beltrán mostrar documento sobre su visa

Triana afirmó que el nombre de Andrés Manuel López Beltrán habría sido mencionado en documentos filtrados relacionados con una presunta red de huachicol fiscal, aunque estas afirmaciones corresponden a señalamientos realizados por el PAN y no constituyen por sí mismas una determinación judicial.

Ante ello, Acción Nacional pidió que López Beltrán presente públicamente el documento oficial mediante el cual Estados Unidos le notificó la revocación de su visa, al considerar que ahí se encontrarían las razones de la decisión.

La polémica aumentó después de que López Beltrán confirmara la revocación de su visa y difundiera una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que calificó la medida como “politiquera” y “propagandística”.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que contar o no con una visa estadounidense no determina el valor ni la identidad de una persona y advirtió que determinadas decisiones del gobierno de Washington podrían ser consideradas actos de injerencia en asuntos políticos de México.