Diversas marchas recorrerán la Ciudad de México (CDMX) hoy viernes 2 de octubre con motivo del 58 aniversario de la Matanza de Tlatelolco. Te contamos rutas, horarios y calles afectadas.

La demanda a 58 años de los hechos es “justicia por el genocidio del 2 de octubre de 1968”, expresó el Comité 68 Pro Libertades Democráticas.

Otras de las demandas son alto a la represión, la vigencia de la libertades democráticas, esclarecimiento histórico, castigo por la matanza de estudiantes y civiles, frenar la violencia del Estado y proteger los derechos humanos de la juventud actual.

Marchas hoy 2 de octubre en CDMX: concentración en Plaza de las Tres Culturas rumbo al Zócalo

El Comité 68 Pro Libertades Democráticas, estudiantes universitarios y diversas organizaciones convocaron a la marcha que partirá a las 16:00 horas de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo de la CDMX.

A este contingente se espera que se unan colectivos de activista por los derechos humanos, colectivos universitarios, feministas, maestros y más.

Concentraciones en CDMX con rumbo a Plaza de las Tres Culturas

En diversos puntos de la CDMX, además de la plaza de las Tres Culturas habrá concentraciones, la mayoría de ellas para dirigirse al punto principal de salida en Tlatelolco.

A las 15:30 partirá otro grupo del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) del Hemiciclo a Juárez al Zócalo de la CDMX.

Estudiantes de la Escuela superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se concentrarán a partir de las 13.30 en Av. Plan de Agua Prieta No 66, colonia Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo.

Organizaciones de escuelas de Arte y Música partirán a las 15:00 horas de la Estación Tlatelolco de la Línea 3 del Sistema Colectivo (STC) Metro, en calle Manuel González y Zoltan Kodaly, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.

Estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria saldrán se sus recintos educativos alrededor de las 13:30 horas:

Preparatoria No. 7 Ezequiel A. Chávez: Calzada de la Viga No. 54 en colonia Merced Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Preparatoria No. 6 Antonio Caso de la UNAM, partirán a las 12:30 dela calle Corina No. 3, colonia del Carmen, Alcaldía Coyoacán.

Estudiantes de la Escuela nacional Preparatoria No.5 José Vasconcelos: partirán a las 13:00 horas de la Calzada del Hueso No. 729, colonia Ex Hacienda Coapa, alcaldía Tlalpan.

Preparatoria No. 3 Justo Sierra: VIPS Plaza Eduardo Molina en Calzada San Juan de Aragón No. 516, colonia DM Nacional, alcaldía Gustavo A. Madero.

Preparatoria No. 4 Vidal Castañeda: partirán a las 14:30 de Av. Observatorio No. 170, colonia Observatorio, alcaldía Migue Hidalgo.Estudiantes de la Universiad Autónoma del aCiudad de Mpexco Planteñ l Zan Lorenzo Tezonco va a partir a las 13:00 horas de Prolongación San Isidro no. 151, colonia San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa.

La coordinadora Rebelde Politécnica se concentrará en la Plza Roja del la Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacinal (IPN) en la Avenida Instituto Politécnico Nacional y Av. Wilfrido Massieu, colonia Nueva industrial Vallejo, alcaldía Cuhtémoc, para ditigirge a la marcha que partirá ne la Plaza de las Tres Culturas.

Estudiantes del CCH Oriente partirán de Av.Canal de San Juan, colonia Tepalcates, alcaldía Iztapalapa

Estudiantes del Centro Cultural Ollin Lloliztli van a partir a las 13.30 de Periférico Sur No. 5141, colonia Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan.

Estudiantes de la Universiad Rosario Castllanos saldrán a las 14:15 de la estación Deportivo Oceanía del STC Metro, en Av. Oceanía y A. Tahe, colonia pensador Mexicano, alcaldía Veniustiano Carranza.

Integrantes del Partido Comunista Revolucionario de la UNAM saldrán a las 14:00 horas de la Escultura de los Bigotes, en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria Alcaldía Coyoacán, así como otros grupos de estudiantes y colectivos.