En Tijuana, Baja California, se creó el Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo. Su objetivo principal es que el exgobernador lleve su proceso en su domicilio.

Durante la instalación del Comité estuvieron presentes militantes del PAN así como integrantes de Somos México; entre ellos Emilio Álvarez Icaza, quienes también exigieron un proceso justo.

La iniciativa en defensa de Ernesto Ruffo fue presentada en Ensenada la tarde de este viernes 14 de agosto en una gira en la que estaría presente Verónica Ruffo, hija del exgobernador.

PAN y Somos México instalan comité plural para la libertad de Ernesto Ruffo en Baja California

El jueves 13 de agosto, el PAN y Somos México instalaron el comité para la libertad de Ernesto Ruffo, ya que exigen que lleve su proceso en su domicilio por irregularidades.

PAN y Somos México instalan comité por la libertad de Ernesto Ruffo en Baja California (PAN)

De acuerdo con lo explicado por Emilio Álvarez Icaza, el comité busca un juicio justo, por lo que llamó a crear más comités en todo el país para exigir la liberación de Ernesto Ruffo.

Por su parte y tal como reiteró el PAN en sus redes sociales, exigen la libertad del exgobernador en todos sus niveles, ya que aseveran se trata de persecución política en su contra.

A la instalación del comité acudió el diputado Elías Lixa, quien afirmó que Ernesto Ruffo es un preso político, por lo que no dejarán de exigir justicia por el exgobernador.

Por su parte, Verónica Ruffo destacó en el comité que teme por la salud de su padre en el Penal del Altiplano, no sólo por padecimientos, también por la posibilidad de tortura.

Comité por la libertad de Ernesto Ruffo se presentó en Ensenada

El Comité por la liberación de Ernesto Ruffo tendrá otras actividades en Baja California para promover la convocatoria ciudadana como anunciaron durante la instalación.

El viernes 14 de agosto, en Ensenada presentaron a la ciudadanía la propuesta de exigir la libertad de Ernesto Ruffo y visitaron la casa del exgobernador.

Esto para constatar que vive de manera modesta y sin lujos, lo que no coincidiría con el perfil de alguien dedicado a la delincuencia organizada.

Verónica Ruffo también afirmó que el movimiento no tiene como finalidad atacar a nadie, sólo defender los derechos de Ernesto Ruffo.