Al pronunciarse en torno a las versiones que afirman que se abrió una investigación contra Andrés Manuel López Beltrán por delitos de hidrocarburos, la FGR rechazó que exista tal indagatoria.

“El Ministerio Público de la Federación no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto” FGR

Fue por medio de una publicación en redes sociales, que la FGR negó los reportes que afirman la existencia de presuntos testigos protegidos que habrían acusado a Andrés Manuel López Beltrán.

En el mensaje, la fiscalía federal sentenció que las versiones que circulan en torno los supuestos vínculos de López Beltrán con delitos de hidrocarburos, son completamente falsas.

En ese sentido, concluyó que no se cuenta con ningún dato de prueba que tenga el peso legal necesario para poder dar inicio a una investigación en contra de Andrés Manuel López Beltrán.

FGR niega investigación contra López Beltrán (@FGRMexico/X)

Nota en desarrollo. En breve más información...