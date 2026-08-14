El Partido Acción Nacional exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar a Andrés Manuel López Beltrán sobre sus posibles vínculos con el huachicol fiscal, el tráfico de influencias y las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Acción Nacional señaló que la visa de Andrés Manuel López Beltrán no fue retirada por la oposición ni por medios de comunicación, sino por el gobierno estadounidense, y afirmó que el propio Andrés Manuel López Beltrán confirmó la decisión.

Por lo tanto, el PAN cuestionó las declaraciones de López Beltrán, quien calificó la revocación como una “canallada” y acusó una “persecución”.

PAN señala presuntos vínculos de Andrés Manuel López Beltrán con el huachicol fiscal

Acción Nacional sostuvo que el nombre de Andrés Manuel López Beltrán aparece mencionado en un testimonio incorporado a una carpeta de investigación de la FGR relacionada con una presunta red de huachicol fiscal que habría operado desde las aduanas. Asimismo, el PAN aseguró que un testigo declaró que bastaba mencionar que un cargamento era “un tema de Andy” para detener las revisiones federales.

También, el Partido sostuvo que Jorge Amílcar Olán, a quien identifican como amigo de Andrés Manuel López, lo relacionan con investigaciones y señalamientos sobre contratos, obras públicas, combustibles y negocios vinculados con gobiernos de Morena.

En este contexto, Acción Nacional mencionó a la empresa Portacelis Gas and Oil ligada al entorno de Amílcar Olán, empresa que importó combustible suministrado por Ikon Midstream.

Las oficinas de Ikon en Houston fueron cateadas como parte de una investigación criminal estadounidense por presunto contrabando de combustibles y posibles vínculos con organizaciones criminales.

Sobre amistades de Andrés Manuel López Beltrán, el PAN suma una lista de amigos de Andrés Manuel López Beltrán colocados en posiciones estratégicas del gobierno, contratos millonarios y negocios alrededor del Tren Maya, Dos Bocas, sector salud, entre otras obras públicas.

PAN pide a FGR y UIF investigar a Andrés Manuel López Beltrán

Ante esta serie de señalamientos, Acción Nacional exigió a la FGR citar a Andrés Manuel López Beltrán y abrir una investigación integral sobre sus posibles vínculos con el huachicol fiscal, tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita y la red empresarial que, según el partido, se habría construido alrededor de sus amigos.

El PAN también pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastrear cuentas, transferencias, contratos y operaciones de López Beltrán y de su círculo cercano. Asimismo, planteó que, si existen elementos suficientes, se congelen cuentas y se aseguren los bienes involucrados.

Exigimos que la Unidad de Inteligencia Financiera rastree las cuentas, transferencias, contratos y operaciones de López Beltrán y de su círculo cercano. Si existen elementos suficientes, deben congelarse las cuentas y asegurarse los bienes involucrados. Aquí no caben más carpetas enterradas ni fiscales obedeciendo órdenes políticas. Acción Nacional

De igual manera, Acción Nacional pidió a Claudia Sheinbaum responder e informar sobre la revocación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, así como si recibió información de Estados Unidos y por qué las instituciones mexicanas se han negado a investigar seriamente al hijo del expresidente.

Por parte de Andrés Manuel López Beltrán, el PAN debe publicar íntegramente la notificación que recibió, explicar el origen de su “riqueza”, así como aclarar sus relaciones con Amílcar Olán y con los empresarios beneficiados durante el sexenio de su padre.

+