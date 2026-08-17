Morena respalda a Sheinbaum: cooperación sí, injerencia extranjera no

Morena lanzó un posicionamiento en respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el que defendió la soberanía nacional ante las presiones extranjeras y afirmó que el país está dispuesto a cooperar y dialogar con otras naciones, pero no a aceptar órdenes ni tutelas del extranjero.

A través de este documento, el partido aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum está defendiendo “con dignidad” la soberanía nacional frente a las presiones externas.

El posicionamiento de Morena ocurre después del retiro de visas de Estados Unidos a integrantes de su partido.

El caso más reciente fue el de Andrés Manuel López Beltrán, quien incluso envió una carta al presidente estadounidense Donald Trump para solicitar una explicación sobre la cancelación de su visa.

Morena asegura que México no acepta órdenes ni tutelas del extranjero

En su posicionamiento, Morena señaló que, frente a las presiones que buscan condicionar las decisiones de México, el país mantiene una postura de cooperación y diálogo con todas las naciones, pero no acepta órdenes ni tutelas del extranjero.

El partido sostuvo que el retiro de visas estadounidenses a integrantes de Morena tiene un trasfondo político y representa un intento por “desconocer el derecho del pueblo de México a conducir su transformación y resolver sus asuntos mediante sus propias instituciones”.

Morena señaló que la soberanía nacional significa que ningún poder extranjero puede colocarse por encima de la voluntad popular.

También afirmó que ninguna presión externa debe utilizarse para alterar el mandato que millones de mexicanas y mexicanos expresaron libremente en las urnas.

En este sentido, el partido aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum ha asumido con firmeza su responsabilidad de representar con dignidad al pueblo de México y defender el Proyecto de Nación que recibió el respaldo de la mayoría.

Morena acusa a la oposición de buscar en el extranjero lo que no puede ganar en las urnas

El partido también aprovechó su posicionamiento para señalar a la oposición, a la que acusó de buscar en el extranjero la fuerza que no tiene dentro de México.

Morena sostuvo que sus adversarios políticos pretenden regresar al poder y restaurar un régimen de corrupción, privilegios y negocios al amparo del gobierno.

De acuerdo con el partido, la oposición busca recuperar desde el extranjero el lugar que el pueblo de México no le ha otorgado en las urnas.

Por ello, Morena señaló que sus adversarios presentan cualquier presión extranjera como una derrota de la transformación y como un triunfo político propio.

Además, acusó a la oposición de actuar con desesperación para recuperar sus antiguos privilegios, sin considerar el posible daño que estas acciones puedan provocar al país.

Morena afirmó que la oposición cree que debilitar a la presidenta Claudia Sheinbaum afecta únicamente al partido, cuando, en realidad, lo que se pretende debilitar es el mandato otorgado por el pueblo de México.

Finalmente, Morena reiteró que la disputa de fondo es por la soberanía nacional y expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum ante las presiones extranjeras.

Morena respalda a Sheinbaum: cooperación sí, injerencia extranjera no (Comunicado de Morena)