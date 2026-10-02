Un menor de edad atacó con dos cuchillos a cuatro personas en una secundaria de Querétaro, entre ellas personal administrativo y otro estudiante.

Los hechos ocurrieron la tarde del 29 de septiembre en la Secundaria General Esperanza Cabrera, ubicada en la capital queretana.

El ataque se registró durante el turno vespertino, en la zona de Paseos de San Miguel, colonia Puertas de San Miguel, y provocó la movilización de cuerpos de seguridad y servicios de emergencia.

Tras lo ocurrido, las autoridades escolares determinaron suspender las clases los días 1 y 2 de octubre, mientras continúan las investigaciones.

Menor ataca con dos cuchillos a cuatro personas en secundaria de Querétaro y es detenido

De acuerdo con medios locales, el ataque ocurrió después del recreo del turno vespertino, cuando el estudiante comenzó a mostrar un comportamiento agresivo.

Ante esta situación, un intendente se acercó al menor para intentar dialogar con él. Sin embargo, el adolescente se abalanzó contra el trabajador, así como contra personal administrativo y otro estudiante.

Al percatarse de lo ocurrido, docentes y trabajadores administrativos intervinieron para detener al menor. El personal escolar logró contenerlo y retirarle los cuchillos antes de que arribaran los elementos de seguridad pública.

Posteriormente, el adolescente fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

La Fiscalía será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica, conforme a las disposiciones aplicables a menores de edad.

Suspenden clases en secundaria de Querétaro tras ataque con cuchillos

Tras el ataque ocurrido en la Secundaria General Esperanza Cabrera, las autoridades del plantel anunciaron la suspensión de clases los días 1 y 2 de octubre en ambos turnos.

A través de un comunicado, la institución educativa informó que la medida se tomó para permitir que las autoridades correspondientes continúen con las investigaciones y salvaguardar la seguridad y el bienestar de estudiantes, docentes y personal escolar.

Asimismo, indicó que cualquier información relacionada con el caso será comunicada mediante los canales oficiales.

Finalmente, las autoridades escolares agradecieron la comprensión y el apoyo de la comunidad educativa y de los padres de familia ante la suspensión de actividades.

Suspenden clases en secundaria de Querétaro tras ataque con cuchillos (Especial)

Por su parte, Irene Quintanar, coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), lamentó lo ocurrido y señaló que la institución se mantuvo atenta desde el momento en que recibió el reporte del ataque.