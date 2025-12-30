El operador del Tren Interoceánico que se descarriló el pasado 28 de diciembre en el estado de Oaxaca, salió ileso del accidente, así lo reveló la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la información, habría sido el segundo convoy del tren el que se descarriló y en la parte delantera no hubo heridos, por lo que el operador sobrevivió ileso al accidente.

Operador del Tren Interoceánico salió ileso del accidente; FGR realiza investigación

Claudia Sheinbaum confirmó que es la Fiscalía General de la República (FGR) quien realiza la investigación del accidente del Tren Interoceánico, que dejó 13 muertos y 98 heridos.

Operador del Tren Interoceánico sobrevive ileso al accidente (Cuartoscuro / Fotógrafo Especial)

La FGR ya habría entrevistado al operador del Tren Interoceánico y sería la misma dependencia quien tendría que informar su situación legal. Hasta ahora, se desconoce si está detenido.

Junto a la FGR, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario tendría que informar los avances de la investigación en torno al accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca.

Cabe mencionar que entre las 13 personas muertas se encontraban dos menores de edad; de los 98 heridos, 36 se mantienen hospitalizados, según el reporte más actualizado de la Semar.