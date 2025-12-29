El accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca el 28 de diciembre, dejó como víctima al periodista Israel Gallegos Soto del que su familia desconocía su paradero tras la catástrofe.

Sin embargo, fue el 29 de diciembre que el Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO) quienes confirmaron la muerte de Israel Gallegos Sotos entre los fallecidos por el accidente del Tren Interoceánico.

Pero ¿quién fue Israel Gallegos Soto? Te lo compartimos con los siguientes datos:

Quién era

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

El periodista Israel Gallegos Soto murió en el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca

¿Quién fue Israel Gallegos Soto?

Israel Enrique Gallegos Soto era el nombre de pila del periodista integrante del Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO) quien ejercía su labor en el estado de Oaxaca.

Su cobertura era mayormente en temas políticos.

¿Qué edad tenía Israel Gallegos Soto?

Se desconoce la edad de Israel Gallegos Soto.

¿Quién era la esposa de Israel Gallegos Soto?

La esposa de Israel Gallegos Soto era Karla Leyva.

Israel Gallegos Soto con su esposa Karla Leyva. (Especial)

¿Qué signo zodiacal era Israel Gallegos Soto?

Se desconoce el signo zodiacal de Israel Gallegos Soto.

¿Cuántos hijos tuvo Israel Gallegos Soto?

Se cree que Israel Gallegos Soto sí tuvo hijos, pero se desconocen sus identidades así como la cantidad.

¿Qué estudió Israel Gallegos Soto?

Se cree que Israel Gallegos Soto estudió comunicación o bien periodismo, pero no hay cédula profesional a su nombre.

¿En qué trabajó Israel Gallegos Soto?

Israel Gallegos Soto era el director de Oaxaca Mundo News, un medio de comunicación en el estado.

El periodista Israel Gallegos Soto murió en el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca

Israel Gallegos Soto es el periodista que fue reportado como desaparecido tras el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca el 28 de diciembre.

El nombre del periodista fue motivo de noticia debido a que era la única persona desaparecida tras el accidente, pues no aparecía en las listas que dieron de heridos y fallecidos.

Sin embargo, para el 29 de diciembre se confirmó que Israel Gallegos Soto murió en el accidente del Tren Interoceánico, pues su cuerpo fue supuestamente encontrado entre los escombros durante el rescate.

El periodista viajaba a Veracruz junto a su esposa Karla Leyva, quien fue trasladada al hospital para atenderla por las heridas que le provocó el accidente.

Fue el sindicato al que Israel Gallegos Sotos pertenecía la forma en que se informó la muerte del periodista, mismos que siguieron con condolencias de servidores públicos de Oaxaca que lo conocían por su labor periodística en el estado.

Confirman muerte del periodista Israel Gallegos Soto. (@sinmco.mx)

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de la esposa de Israel Gallegos Soto así como los hechos fúnebres para el periodista.