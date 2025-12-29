La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara, supervisaron este lunes en el Istmo la atención a las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Esto como parte del seguimiento a las personas que resultaron heridas tras el accidente, así como a las familias de quienes murieron por estos hechos.

Cabe recordar que la Secretaría de Marina (Semar) reportó 13 muertos y 98 heridos, de los cuales algunos fueron rescatados tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido sobre la Línea Z, a la altura de Nizanda, Oaxaca.

Desde el Istmo, Sheinbaum y Salomón Jara refrendan compromiso con víctimas del Tren Interoceánico

La presidenta Claudia Sheinbaum visitó el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, para dar seguimiento directo a la atención que se brinda a cada una de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Ante ello, Salomón Jara agradeció la presencia de la presidenta de México, en compromiso con las familias de todos los afectados por este accidente.

De esta manera refrendó el compromiso del gobierno de Oaxaca, en conjunto con las autoridades federales en atención a lo sucedido.

Sheinbaum irá con heridos de la tragedia del Tren Interoceánico (Eduardo Díaz/ sdpnpticias)

La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Salomón Jara reiteraron a las familias de las víctimas que no están solas, pues refrendaron su compromiso para que estas sean acompañadas y escuchadas con suma responsabilidad.

Esto mediante apoyo médico, psicológico y jurídico que recibirán como parte de las atenciones por parte de las tres órdenes de gobierno, comandadas por la presidenta Sheinbaum.