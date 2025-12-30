Dos menores de edad murieron en el accidente del Tren Interoceánico registrado el pasado domingo 28 de diciembre en el estado de Oaxaca, según diversas fuentes de información.

Hasta el momento, se ha notificado la muerte de 13 personas, aunque la cifra podría aumentar ya que las autoridades reportan que aún hay 36 personas heridas y hospitalizadas.

Semar sobre accidente del Tren Interoceánico (Redes sociales)

Reportan que hay menores de edad entre los 13 fallecidos por accidente del Tren Interoceánico

De acuerdo con la información, una de las víctimas mortales del descarrilamiento del Tren Interoceánico era una niña de 15 años de edad, de nombre Luisa Camila Serrano Moreno.

La menor estudiaba en el Conalep de Salina Cruz y viajaba en el Tren Interoceánico junto a su madre y hermana de 13 años de edad, quienes resultaron con vida luego del accidente.

Por otra parte, una segunda víctima sería una niña de seis años de edad: Elena Solorza Cruz, quien viajaba con sus padres hacía Coatzacoalcos para pasar el fin de semana con su familia.

De las 13 personas fallecidas del Tren Interoceánico, ya se encuentran identificados:

Berzaín Cruz

María Concepción Barbosa

Patricia Medina

Honoria Medina

Rogelio Luna

Inés Alvarado Rojas

María Antonia Rosales Mendoza

Israel Enrique Gallegos Soto

Cabe mencionar que tras el accidente, los mismos pasajeros ayudaron al rescate de las personas que no podían salir y pronto se le unió la Secretaría de Marina (Semar).