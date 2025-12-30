A dos días del accidente del Tren Interoceánico, se realizó un homenaje musical para la niña de 6 años que murió en el descarrilamiento.

En una procesión realizada desde la iglesia de San Pedro Comitancillo, Oaxaca hasta su escuela, se realizó el último pase de lista de Elena Solorza Cruz, en compañía de sus padres, familia, amigos y compañeros.

Elena Solorza Cruz, de 6 años, fue la única víctima mortal menor de edad que dejó el descarrilamiento del Tren Interoceánico, donde 13 personas murieron y 98 más resultaron heridas.

Con homenaje musical despiden a Elena Solorza Cruz, niña que murió en el accidente del Tren Interoceánico.

Luego de una misa en la iglesia del municipio San Pedro Comitancillo, Oaxaca, se inició con una procesión hacia la escuela primaria Juan B. Toledo, donde estudiaba la niña Elena Solorza Cruz.

El ataúd blanco de la menor entró al patio de la institución acompañado de música de banda para su homenaje.

En la escuela, sus maestras y compañeros dedicaron palabras de amor y despedida.

Luego de recordar que era una niña talentosa y feliz, procedió a realizar el último pase de lista de su salón, donde pronunció su nombre completo en tres ocasiones, que fue acompañado del grito de “presente” de sus compañeros y aplausos.

Tras el pase de lista, se continuó con la música que acompañó a la niña Elena Solorza Cruz hasta su último lugar de descanso.

La lista de las 13 personas que murieron en el accidente del Tren Interoceánico

El Tren Interoceánico, inaugurado el 22 de diciembre de 2023, registró un accidente en el tramo de Nizanda, Oaxaca, de la Línea Z la mañana del domingo 28 de diciembre.

Este accidente dejó 13 personas muertas; te compartimos la lista completa de las víctimas que murieron en el accidente del Tren Interoceánico a continuación: