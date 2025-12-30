Autoridades de Oaxaca dieron inicio al proceso de traslado de cuerpos tras el accidente del Tren Interoceánico del pasado 28 de diciembre, que dejó un saldo de 13 personas muertas.

Así lo informó el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero, quien dijo que ya se realizan los actos administrativos y se ultiman los detalles logísticos, para trasladar los restos de personas a diversos puntos del país:

Mexicali, Baja California

Coatzacoalcos, Veracruz

Acayucan, Veracruz

Minatitlán, Veracruz

Autoridades de Oaxaca trasladan cuerpos de víctimas de accidente del Tren Interoceánico

Al confirmar que el saldo de personas que murieron en el accidente del Tren Interoceánico permanece en 13 víctimas, autoridades de Oaxaca resaltaron que los cuerpos ya se están trasladando a sus lugares de origen.

Abordado por medios de comunicación, el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero, indicó que están en plena fase de entrega de restos a familiares, mientras se mantienen las acciones de apoyo.

“Estamos en la fase de la entrega de los cuerpos, ha habido acompañamiento personal, emocional, psicológico, económico, atendiendo la alimentación de las personas que están aquí, apoyo médico” Jesús Romero. Secretario de Gobierno de Oaxaca

Accidente del Tren Interoceánico (Yazmín Betancourt)

Al abundar en detalles, Jesús Romero informó que ya se realizó la entrega de los restos de una menor de edad y en lo que resta de la noche, saldrán los cuerpos de más víctimas a Veracruz y hasta Mexicali, Baja California.

Luego de resaltar que también se ha puesto en marcha un “despliegue de instituciones de seguridad para garantizar el orden”, el funcionario aseveró que el gobierno del estado atiende a todas las víctimas.

Claudia Sheinbaum anuncia apoyos económicos a afectados por Tren Interoceánico

Cabe destacar que Claudia Sheinbaum informó que se realizará la entrega de apoyos económicos inmediatos a las familias afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Sobre ello, la presidenta detalló que cada familia recibirá un primer apoyo de 30 mil pesos para cubrir gastos urgentes, además de la cobertura de gastos funerarios y traslados de las víctimas mortales.

Sheinbaum anuncia apoyo económico para familias afectadas por el Tren Interoceánico (Michelle Rojas)

Durante su recorrido por hospitales del IMSS e ISSSTE en Tehuantepec y Salina Cruz, Sheinbaum supervisó la atención médica a los lesionados y reiteró que se garantizará apoyo adicional conforme lo determine la Fiscalía

La mandataria subrayó que los recursos serán entregados de manera directa por servidores de la nación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con el objetivo de atender necesidades inmediatas de las familias afectadas.