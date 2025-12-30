Jesús Romero, secretario de Gobierno de Oaxaca, acompañó a Claudia Sheinabum durante su recorrido para atender a las víctimas del accidente del Tren Interoceánico.

La presidenta Claudia Sheinabum visitó hospitales y crematorios para atender personalmente las demandas de las víctimas del descarrilamiento en Oaxaca.

¿Quién es Jesús Romero? (Redes sociales)

¿Quién es Jesús Romero?

José de Jesús Romero López es un abogado y político mexicano que se desempeña como secretario de Gobierno de Oaxaca en la administración del gobernador Salomón Jara Cruz.

¿Qué edad tiene Jesús Romero?

La edad de Jesús Romero es desconocida.

¿Jesús Romero está casado?

Jesús Romero sí está casado.

¿Jesús Romero tiene hijos?

Las redes sociales muestran que Jesús Romero tiene al menos una hija.

¿Quién es Jesús Romero? (Redes sociales)

¿Qué estudió Jesús Romero?

De acuerdo con la información, Jesús Romero es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México.

¿Cuál es la trayectoria de Jesús Romero?

Jesús Romero ha tenido una trayectoria en movimientos sociales locales. Desde joven participó en la Coalición Obrera Campesina y Estudiantil del Istmo (COCEI) y lideró la Unión Campesina Oaxaqueña (UCO).

En el ámbito de la política, Jesús Romero ha ocupado los siguientes cargos:

Secretario General y presidente interino del PRD en Oaxaca

Diputado en el Congreso de Oaxaca

Coordinador de campañas al Senado de la República (2012)

Coordinador de campaña general de Salomón Jara Cruz (2018)

Desde diciembre de 2022, Jesús Romero funge como secretario de Gobierno de Oaxaca, encargado de la política interna, la gobernabilidad, el diálogo con comunidades y conflictos sociales.

¿Quién es Jesús Romero? (Redes sociales)

Jesús Romero acompaña a Claudia Sheinbaum durante recorrido en Oaxaca por accidente del Tren Interoceánico

Jesús Romero, secretario de Gobierno de Oaxaca, acompañó a Claduia Sheinbaum durante su recorrido por el estado, a fin de atender a todas las víctimas del accidente del Tren Interoceánico.

Tras el accidente se reportaron 13 muertos y casi 100 personas heridas, de las cuales, 36 aún están hospitalizadas. La presidenta también se reunió con las personas en el hospital.